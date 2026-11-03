Борисов се делегитимира, Гюров не привлече десните! Цветанов с остър анализ

Бойко Борисов е объркал собствените си избиратели с противоречивите послания за президентските избори, а подкрепата му за Андрей Гюров в последния момент вероятно е постигнала обратен ефект. Това заяви бившият вътрешен министър и лидер на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов в предаването „Тази сутрин“ по бТВ. Според него Гюров не е успял да привлече по-широк кръг десни избиратели и е останал зависим основно от твърдите ядра на ПП и ДБ. Цветанов прогнозира и сериозни проблеми за ГЕРБ при евентуални нови парламентарни избори, като допусна подкрепата за партията да падне под 300 000 гласа.

Борисов изпращаше противоречиви послания

Цветан Цветанов посочи поведението на Бойко Борисов като един от основните проблеми в кампанията на Андрей Гюров. Според него лидерът на ГЕРБ не е успял да даде ясна посока на собствените си избиратели и е променял отношението си към двамата президентски кандидати.

„Проблемът също така дойде от това, че Бойко Борисов даваше различни послания. Веднъж беше негативен към Гюров, веднъж - към Йотова“, заяви Цветанов.

Той обърна специално внимание на подкрепата за Гюров, обявена от Борисов непосредствено преди изборния ден. „Посланието на Борисов да се гласува за Гюров в 12 без 5 може би изигра обратен ефект“, коментира бившият вътрешен министър.

Според него значителна част от членовете и симпатизантите на ГЕРБ в крайна сметка са предпочели да гласуват за Илияна Йотова.

Борисов се делегитимира пред собствените си избиратели

Цветанов отправи още по-остра критика към начина, по който Борисов е подходил към президентската надпревара. Според него непоследователността е нанесла щети върху доверието на партийните симпатизанти.

„Гражданинът Борисов“ пък се делегитимира пред симпатизантите и членовете на ГЕРБ, защото те тотално се объркаха кой е водачът им и какви послания се дават“, заяви Цветанов.

Бившият вътрешен министър коментира и подписа, който лидерът на ГЕРБ постави в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров.

„Борисов положи подписа си, но той го направи по един начин и чакаше да види какъв ще е резултатът. Ако Гюров имаше успех, щеше да каже, че е помогнал на финалната права, а сега като загуби каза - много късно се потърси тази подкрепа“, посочи Цветанов.

Според него това поведение е допринесло за объркването сред хората, които традиционно подкрепят ГЕРБ.

Цветанов прогнозира под 300 000 гласа за ГЕРБ

Бившият заместник-председател на ГЕРБ изрази съмнения в способността на партията да възстанови предишните си изборни позиции.

Според неговата оценка, ако в момента се проведат парламентарни избори, ГЕРБ може да получи под 300 000 гласа.

Цветанов свърза тази прогноза с поведението на партийното ръководство и липсата на последователни политически послания. Той обърна внимание и на ниската избирателна активност на президентските избори.

„Имахме безпрецедентно ниска избирателна активност. Избирателите на ГЕРБ и ДПС не бяха пряко ангажирани с предизборната кампания и повишаването на избирателната активност“, заяви той.

Гюров не успя да привлече десните избиратели

Цветан Цветанов беше критичен и към стратегията на Андрей Гюров. Според него кандидатът не е успял да се представи като обединител на по-широк кръг десни избиратели и е разчитал предимно на традиционната подкрепа за ПП и ДБ.

Той посочи, че вместо да разшири влиянието си извън тези политически среди, Гюров е водил кампания, насочена към мобилизирането на вече съществуващите партийни ядра.

„Гюров направи кампания, която искаше твърдите ядра на ПП и ДБ задължително да излязат да гласуват. На първия тур те бяха по-мотивирани. Мотивацията за балотажа беше доста по-малка и тази подкрепа, която дойде от ГЕРБ и ДПС даде възможност да се увеличи избирателната активност с около 260 000 гласа“, коментира Цветанов.

По думите му именно ограниченият обхват на кампанията е една от причините Гюров да не успее да привлече достатъчна подкрепа. Според Цветанов агресивният тон на кампанията е бил свързан със стремежа да бъдат мобилизирани твърдите привърженици на ПП и ДБ.

Румен Радев с ключова роля за победата на Йотова

След критиките към Борисов и Гюров Цветан Цветанов открои факторите, които според него са помогнали на Илияна Йотова да спечели президентските избори.

Той посочи, че особено важна роля е имал премиерът Румен Радев, който се включи активно в заключителната част на предизборната кампания.

Според Цветанов личният ангажимент на Радев през последната седмица е допринесъл за мобилизирането на подкрепата за Йотова.

Йотова превъзхождаше Гюров в телевизионния дебат

Като друг ключов момент Цветан Цветанов определи прекия телевизионен сблъсък между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Според него Йотова е имала ясно превъзходство в дебата, което е затвърдило позициите й преди балотажа.

Цветанов посочи, че след този дебат е прогнозирал съотношение от приблизително 60 на 40 процента между двамата кандидати.

При 100% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии Илияна Йотова-Кирил Вълчев получават 57,566% от гласовете, а Андрей Гюров-Георги Кандев - 39,483%.