13 кандидати се борят на изборите за президент на Полша
Очаква се двамата кандидати с най-много гласове да се явят на балотаж след две седмици
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Очаква се двамата кандидати с най-много гласове да се явят на балотаж след две седмици
100% са обработени протоколите на секционните избирателни комисии
Всичко ще се реши на втория тур
Днес е първият тур, вторият е планиран за 24 ноември
Момчил Неков се впусна в битката за местна власт в родния си град
Вътрешната министърка на Великобритания спечели 50% в предварителното гласуване за шеф на Торите Вътрешната министърка на Великобритания се доказа к...
Британският вътрешен министър Тереза Мей спечели първия тур от избора за нов лидер на Консервативната партия в страната. Това съобщи БГНЕС. При гласу...
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