Почти всички гласове са преброени. ЦИК обяви новите резултати

Илияна Йотова запазва първото място на президентските избори, показват най-новите официални данни на Централната избирателна комисия към 9 часа тази сутрин. При 99,94% обработени протоколи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава 34,763% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 31,947%. Разликата между двамата е 2,816 процентни пункта, позовавайки се на ЦИК. Данните потвърждават, че на 1 ноември предстои балотаж между двете кандидатпрезидентски двойки.

Костадинов е трети, Василев заема четвъртото място

Според актуализираната справка на ЦИК кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов-Петър Волгин получава 12,545% от гласовете и остава на трета позиция. Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,608% подкрепа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,426% от участвалите в гласуването. Резултатите отразяват почти всички обработени секционни протоколи от страната и чужбина.

Гюров води убедително сред българите зад граница

При гласуването извън страната резултатите са различни. Според данните на ЦИК при 99,84% обработени протоколи от секциите в чужбина Андрей Гюров и Георги Кандев получават 45,707% от гласовете. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са втори с 22,831%.

Разликата между двамата зад граница достига 22,876 процентни пункта в полза на Гюров. Данните за чужбина са отчетени отделно, докато националните резултати при 99,94% обработени протоколи включват гласовете както от България, така и от секциите зад граница.