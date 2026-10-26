ЦИК допълни резултатите. Йотова води пред Гюров с 2,7 пункта

Илияна Йотова запазва първото място на президентските избори, показват новите официални данни на Централната избирателна комисия към 8 часа тази сутрин. При 98,99% обработени протоколи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 34,7% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 32%. Разликата между двамата основни претенденти е 2,7 процентни пункта, съобщава ЦИК.

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6% подкрепа. Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 4,6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,8% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,4%.

Останалите кандидатпрезидентски двойки получават под 1% от гласовете всяка. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,4% от участвалите във вота.

При 96,57% преброени протоколи от секциите в чужбина водеща е двойката Гюров-Кандев. Те събират 45,225 на сто от гласовете. Втори са Йотова и Вълчев с резултат 23,143%.