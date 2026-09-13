Ответен удар! Конституционният съд с остър отговор към прокуратурата за изборите
Не дължим предоставяне на документи, обяви КС
Следете всички новини, анализи и коментари за Преброяване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не дължим предоставяне на документи, обяви КС
Драматичната ситуация продължава
Причината за негативните реакции е намалелият брой на вписалите се в преброяването в Албания в графата „македонци”
Това става ясно от получените от фондация ГЛАС данни от НСИ
Има разлика между данните от преброяването и хората, които фигурират в списъците
Ето кой влиза в парламента
Избирателната активност е 38,9%
Вижте кои партии влизат в следващия парламент
Проверяват Сандов за 1,2 милиона
Данните са към 7 септември 2021 г.
Резултатът е базиран на прогноза спрямо данните от официалното преброяване от 2020 г.
Зa двaдeceт oблacти нaмaлeниeтo на населението e нaд cpeднoтo зa cтpaнaтa
Обикалят 14 000 жилища, избрани на случаен принцип
През деня в понеделник ще работят преброителните центрове
За този проблем съобщи Красимир Каракачанов
Разкриват пунктове,в които сами да предоставим данните си
Следващото преброяване е чак след 10 години
При съмнения може да се звъни на два телефонни номера
През електронната система са се преброили 1 471 382 души, които живеят в 646 077 домакинства