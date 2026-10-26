Диана Дамянова с тежки думи. Рано е да отписваме Борисов и Пеевски

Румен Радев не само не е помогнал на президентската кампания на Илияна Йотова, но дори й е попречил. Това е оценката на пиар експерта Диана Дамянова, която коментира резултатите от първия тур в предаването „Тази сутрин“ по бТВ. Тя отправи остри критики към политическите партии, негативната кампания и поведението на председателя на Народното събрание при инцидента със Соня Колтуклиева. Социологът Андрей Райчев пък определи рекордно ниската избирателна активност като извънредно събитие, което може да има две напълно различни политически обяснения.

Рано погребаха Борисов и Пеевски

Според Дамянова ниската избирателна активност е свързана и с поведението на политическите сили, които не са насърчили своите привърженици да участват във вота. Тя смята, че става дума за около 500-600 хиляди души, които не са отишли до урните, и обърна внимание на позицията на две партии, отказали да участват активно в гласуването.

„Вестта за смъртта на Борисов и Пеевски е твърде рано обявена. Защото, ако те успяват да си подредят електората - особено Пеевски, значи все пак имат контрол върху бившия си електорат“, заяви Дамянова.

Пиар експертът беше категорична, че начинът, по който е протекла кампанията, също е отблъснал голяма част от избирателите. Според нея негативните послания не работят в България и резултатът от подобна политическа стратегия е предвидим.

„Тази кампания беше изцяло негативна. Тя беше „Не гласувайте!“. Тя беше такава, която в България не работи. Това от 40 години вече го въртим. Всички негативни кампании водят до това, че хората не излизат да гласуват“, подчерта Дамянова.

Остра критика за скандала със Соня Колтуклиева

Диана Дамянова отдели специално внимание на инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Според нея проблемът не е в поведението на пострадалата, а в реакцията на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която е трябвало да прояви по-голяма съпричастност.

„Проблемът е в това, че председателят на Народното събрание стоеше и гледаше, сякаш е от друга планета, цялото това събитие. Има правила в PR-а - кон да падне на улицата, ставаш и му правиш изкуствено дишане, ако си в кампания“, коментира експертът.

Тя добави, че независимо от политическите противоречия реакцията към човек, изпаднал в подобна ситуация, трябва да бъде човешка. Дамянова определи случилото се като един от неочакваните скандали в края на кампанията, които са повлияли върху обществените настроения.

Според нея допълнителен фактор за слабата активност е било и впечатлението, че изборите са предварително решени. Дамянова сравни първия тур с началния етап на състезание от Формула 1, в който участниците се подреждат за решаващата надпревара.

Това е извънредно събитие

Социологът Андрей Райчев обърна внимание на исторически ниското участие в президентските избори. Той припомни, че през 2016 г. на първия тур са гласували почти 4 милиона души, докато през 2021 г. участието е било около 2,5 милиона.

„Това е най-ниското участие на българите в каквито и да било избори изобщо. Включително на абсолютно неинтересуващите ги европейски избори“, заяви Райчев. Той подчерта, че президентските избори традиционно предизвикват по-силен интерес от останалите видове вот и затова сегашният резултат е особено необичаен.

Според него има две възможни обяснения за поведението на избирателите. Първото е, че Румен Радев и Илияна Йотова вече са получили политическо наказание от част от своите привърженици. Второто е, че слабата активност представлява предупреждение, което може да бъде последвано от завръщането на стотици хиляди гласоподаватели на балотажа.

„Това е една пасивност, която ще се излее евентуално на втория тур в завръщането на няколкостотин хиляди души на терен. Защото това са техните хора. Тях ги няма“, заяви Райчев.

Той припомни и президентските избори през 2001 г., когато Георги Първанов изненадващо изпревари Петър Стоянов на първия тур. Тогава участието на балотажа се увеличи, което Райчев посочи като рядко изключение от обичайния модел.

Йотова излезе от сянката на Радев

Политологът Петър Чолаков насочи вниманието към политическата биография на Илияна Йотова и връзката й с Румен Радев. Според него в продължение на девет години тя е била в сянката на държавния глава, а сега за първи път трябва да получи самостоятелна обществена оценка като кандидат за президент.

Чолаков използва образно сравнение с Луната, която няма собствена светлина, а отразява тази на Слънцето. В същото време подчерта, че Йотова притежава значителен политически опит, лидерски качества и е преминала през множество политически битки.

Според него резултатите показват също, че „Прогресивна България“ продължава да се изгражда около фигурата на Румен Радев. Политологът обърна внимание на различните геополитически нагласи сред привържениците на двамата претенденти за президентския пост.

По данни на „Алфа Рисърч“, цитирани от Чолаков, 87% от избирателите на Андрей Гюров смятат, че България трябва да се ориентира към Европа. Сред привържениците на Илияна Йотова нагласите са по-разделени - около 40% подкрепят европейската посока, приблизително толкова имат други геополитически предпочитания, а близо 20% не дават категоричен отговор.

Чолаков постави и въпроса как Йотова ще привлече проевропейски настроените избиратели, след като сред активните поддръжници на кампанията й са присъствали фигури като Красимир Каракачанов.