Съдът реши за убиеца на Слави Бинев. Подробности за фаталната Ния

Софийският градски съд остави в ареста турския бизнесмен Еюп Темиз, обвинен за убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев. Решението беше взето след заседание, продължило повече от два часа. Най-тежката мярка за неотклонение беше поискана от прокуратурата, която смята, че събраните доказателства обосновават предположението, че именно Темиз е произвел фаталния изстрел.

Разследването е за умишлено убийство, но защитата оспорва тази квалификация и настоява да бъдат разгледани всички обстоятелства, предшествали трагедията, като твърди, че Темиз е стрелял в лицето на Слави Бинев под състояние на афект . Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Съпругата му поиска да бъде разпитана дистанционно

Един от най-важните моменти в съдебната зала беше свързан с Ния Темиз – съпругата на обвиняемия, която в момента се намира в Турция. Чрез адвокатите на съпруга си тя е поискала да бъде разпитана по видеоконферентна връзка, тъй като според защитата е добре запозната със сложните бизнес отношения, предшествали убийството.

В центъра на конфликта според изложената от защитата версия са били отношенията между Ния Темиз и архитекта Калин Тихолов. Слави Бинев се е ангажирал да посредничи между тях за уреждането на делови спор.

Една от основните версии, по които работят разследващите, е свързана именно с неуредени финансови отношения. По данни на прокуратурата Бинев и Темиз са се познавали добре и са имали делови контакти. Точният мотив за престъплението обаче все още се изяснява.

Фаталната среща в „Павлово“

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Според данните, представени по делото, в деня на убийството Еюп Темиз е пристигнал на среща с още двама мъже – турски и български гражданин.

След стрелбата тримата напуснали адреса с автомобил. Около час по-късно били задържани на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“.

Според събраните до момента доказателства убийството е извършено пред свидетели. Именно техните показания са сред основанията прокуратурата да настоява, че има достатъчно данни за съпричастността на Темиз към престъплението.

БНТ съобщи и за резултати от изследване на барутни частици, които според разследващите сочат към обвиняемия като човека, произвел изстрела. Разследването включва и работа по откритите оръжия, за да се изясни с кое от тях е извършено убийството.

Съдът прецени, че на този етап са налице основания за най-тежката мярка за неотклонение. При решението си магистратите вземат предвид доказателствата за предполагаемото участие на Темиз, както и опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление.

В съдебната зала стана ясно още, че обвиняемият е роден в Истанбул на 15 май 1973 г., със средно образование е и управлява дружества в България и Турция. Той има статут на постоянно пребиваващ в България, а посоченият му софийски адрес е в квартал „Симеоново“.

Забрана за снимки на обвиняемия

Преди началото на заседанието съдът разпореди Еюп Темиз да не бъде сниман. Той е подал молба лицето му да не бъде заснемано, а ако вече има такива кадри, то да бъде заличено. Като основание е посочена неприкосновеността му.

Забраната важи и при конвоирането на обвиняемия. Съдия Петър Славчев предупреди, че при неспазването ѝ може да бъде наложена глоба.

По делото обвинение засега е повдигнато само на Темиз. Другите двама мъже, задържани след убийството, остават свидетели, тъй като към момента разследващите не са съобщили за достатъчно доказателства, които да обосноват обвинение срещу тях.

Предстои да бъдат изяснени точният мотив за убийството, ролята на бизнес отношенията и обстоятелствата около срещата в дома на Слави Бинев. Искането на Ния Темиз да бъде разпитана дистанционно може да се окаже важна част от установяването на предисторията на конфликта, но окончателните изводи ще зависят от събраните и проверени доказателства.