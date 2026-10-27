Земята се разлюля. Голям наш град на нокти

Земетресение край Благоевград е било регистрирано в 14:45 часа, сочат данните на НИГГГ към БАН.
Силата на труса е 2 по Скалата на Рихтер. Трусът е на дълбочина от едва 1 км. Няма данни за пострадали и щети.
Земетресение край Благоевград е било регистрирано в 14:45 часа, сочат данните на НИГГГ към БАН.
Силата на труса е 2 по Скалата на Рихтер. Трусът е на дълбочина от едва 1 км. Няма данни за пострадали и щети.
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