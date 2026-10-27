Общество

Земята се разлюля. Голям наш град на нокти

Силата на труса е 2 по Скалата на Рихтер

Земята се разлюля. Голям наш град на нокти
27 окт 26 | 17:10
1801
Мира Иванова

Земетресение край Благоевград е било регистрирано в 14:45 часа, сочат данните на НИГГГ към БАН.

Силата на труса е 2 по Скалата на Рихтер. Трусът е на дълбочина от едва 1 км.  Няма данни за пострадали и щети.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Земетресение
Още от Общество