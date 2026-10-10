Истински ад. Земята в Панама се отвори СНИМКИ

Над 150 са вторичните трусове в Панама, след като страната бе разтърсена от мощно земетресение с магнитуд от 7,7 по Скалата на Рихтер в петък. Голяма част от тях са над 5,0 по Рихтер, а двете най-силни са били 6,6 и 6,0 по Скалата - по данни на Европейския сеизмологичен център.

Панама е изправена пред "голямо бедствие, заяви президентът Хосе Раул Мулино, цитиран от "Франс прес".

Мулино съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. На кадри в социалните мрежи се виждат големи цепнатини по земята на пътища, тротоари и дори полета.

Няколко сгради са пострадали, сред тях и катедралата "Свети Йоан Кръстител" в Пенономе.

Предупреждението за цунами по тихоокеанското крайбрежие на девет държави, издадено след земетресението, беше отменено.

По-рано властите предупредиха за потенциална опасност по крайбрежията на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико. Съществуваше риск от образуване на вълни с височина от един до три метра в части от панамското крайбрежие.