Германският автомобилен производител Volkswagen обяви исканията си преди предстоящите преговори за възнагражденията със синдикатите, като настоява за двугодишно замразяване на заплатите. По информация на "Ройтерс" този ход заплашва да изостри напрежението с работническите организации и може да доведе до мащабни стачки още в края на тази и в началото на следващата година.

Като част от по-широка програма за съкращаване на разходите концернът предлага премахване на паричните бонуси и на допълнителните дни платен отпуск. Освен това ръководството иска да предоговори 35-часовата работна седмица, въведена по настояване на синдиката IG Metall, за да получи възможност да изисква по-дълго работно време без допълнително заплащане.

От IG Metall обещаха категоричен отпор срещу тези предложения. Главният преговарящ на синдиката Торстен Грегер обвини ръководството на Volkswagen, че забива нож в гърба на служителите си, и предупреди, че компанията е изправена пред тежка, ожесточена и изтощителна битка, която ще остави дълбока следа. Работниците вече заплашиха със стачни действия от януари, след като концернът прекрати почти всички действащи споразумения за заплащане.

Преговорите, които засягат около 120 000 служители на Volkswagen, започват във вторник в северозападния германски град Емден. Там се намира един от четирите завода на компанията, чието затваряне се обсъжда в рамките на плана ѝ за преструктуриране до началото на 30-те години на века.

Паралелно с това германската индустрия е изправена пред по-широка вълна от трудови протести. Синдикатът IG Metall планира 24-часови предупредителни стачки в Mercedes-Benz, в дъщерното дружество на Volkswagen - Audi, както и в други компании от автомобилния и стоманодобивния сектор, където текат паралелни преговори за възнагражденията.

Традиционният експортен модел на германските производители е подложен на силен натиск заради високите мита, регионалните пазарни различия и агресивната експанзия на по-евтините китайски конкуренти. Особено осезаемо е настъплението на китайската компания BYD, чийто пазарен дял в Европа вече надхвърля 10%.

Подобно на Volkswagen, и от Mercedes-Benz призоваха германските си служители да приемат по-дълго работно време без увеличение на заплатите, като аргументираха позицията си с твърде високите разходи за поддръжка на заводите в Германия и също обмислят затваряне на мощности. Още през юни се появиха информации, че Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места в световен мащаб през следващите години, а в началото на септември надзорният съвет на концерна одобри план за трансформация, предвиждащ съкращаването на 50 000 позиции като отговор на митата и засилената китайска конкуренция.