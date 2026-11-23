По време на съвместната пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте германският канцлер Мерц подчерта, че очаква Русия да се включи в преговорите и че подготовката се координира със САЩ.

Мерц отправи и предупреждение към Москва заради нарушения на въздушното пространство на съюзници от НАТО, определяйки подобни действия като опасни провокации. Той потвърди пълната германска солидарност с Полша и акцентира върху сигурността в Балтийския регион.

Според Мерц, решението от срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г., когато Украйна не получи ясен път към членство, е било стратегическа грешка. По думите му, ако тогава Украйна беше получила по-конкретни гаранции, сегашната война вероятно е можела да бъде избегната.

Всъщност, Мерц изпраща три послания едновременно.

Първо - към Москва, че Европа е готова да разговаря.

Второ - към Вашингтон, че европейците няма да приемат решения за бъдещето на континента без собствено участие.

Трето - към европейските партньори, че Германия възнамерява да бъде сред водещите играчи в евентуалния мирен процес.

Още преди дни канцлерът подчерта, че Германия със сигурност ще участва в бъдещи преговори и ще защитава общите европейски интереси.

Затова мнозина анализатори виждат в сегашната активност на Мерц не толкова внезапен миротворчески ентусиазъм, колкото стремеж Европа да не остане наблюдател, докато други договарят бъдещия ред на сигурност на континента.

Това е и причината Берлин да настоява следващите разговори да бъдат многостранни и с официално европейско участие.