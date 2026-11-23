Британският плувец на дълги разстояния Луис Пю преплува около 15 километра през Ормузкия проток, докато в района бяха атакувани търговски плавателни съдове, съобщават световните агенции.

56-годишният спортист посвети тридневното изпитание на призив за прекратяване на бойните действия и за защита на морската природа.

Пю е започнал от полуостров Мусандам в Оман и е завършил маршрута си при нос Хормуз. По време на плуването е бил придружаван от лодка и каяк, а отделните етапи са продължили общо около шест часа и половина.

Опасността е станала очевидна още в началото. Минути след като влязъл във водата, Пю чул две силни експлозии.

По думите му петролен танкер на около 4 километра от него бил поразен, след което над района се появили бойни самолети.

„Трябва да спрем войната, да отворим протока и да почистим замърсяването“, заяви Луис Пю.

На следващия ден плувецът видял горящ газовоз. Той разказал, че около плавателния съд водата изглеждала като в пламъци, а във въздуха се усещала силна миризма на химикали. Според Пю подобна атака може да има тежки последици не само за екипажа, но и за околната морска среда.

Пю определи Ормузкия проток като много повече от важен морски път. В района има коралови рифове, мангрови гори и местообитания на делфини, морски костенурки и дюгони. По думите му нефтът и химическите замърсители могат да засегнат екосистемите за десетилетия.

„Войната причинява огромни човешки страдания, но има и друга жертва, на която се обръща твърде малко внимание — природата“, каза британецът. Той е патрон на океаните към ООН и е смятан за първия човек, предприел плуване на дълги разстояния в Ормузкия проток след началото на конфликта.

Луис Пю има зад гърба си плувания в Антарктика, Северния полюс, Червено море и Ламанша. Той е първият спортист, преплувал Северния полюс и извършил плуване на дълги разстояния във всички световни океани. През 2023 г. преплува цялото течение на река Хъдсън — около 507 километра — в кампания за по-чисти реки.