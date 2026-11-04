Ад в Ормузкия проток! 4 танкера унищожени, два - пленени

Четири петролни танкера са били унищожени, след като попаднали на морски мини в района на Ормузкия проток. Други два плавателни съда са задържани от иранските сили. Това съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, а новината предизвика нова тревога около един от най-важните морски маршрути за световната икономика.

Според изявлението на военното формирование танкерите се опитали да преминат през маршрут южно от Ормузкия проток, който Техеран определя като забранен. Плавателните съдове се натъкнали на морски мини, а след експлозиите избухнали пожари. От Корпуса твърдят, че четирите кораба все още са в пламъци.

Информацията бе разпространена от международните агенции, но засега не е независимо потвърдена в пълния ѝ обем. Не се съобщават имената на танкерите, под какви флагове са плавали, колко души са били на борда и дали има пострадали или загинали. Не е ясно и кои са двата задържани плавателни съда.

Морският път, който може да запали световната икономика

Ормузкият проток е едно от най-чувствителните места на планетата в момента. Тясната водна връзка между Персийския залив и Оманския залив е ключов изход за петрола и природния газ от държавите в региона към световните пазари.

През него преминава приблизително една пета от световното потребление на петрол. През този маршрут се транспортират и значителни количества втечнен природен газ. Затова всяко ограничаване на корабоплаването, а още повече съобщенията за мини и горящи танкери, могат да предизвикат сътресения далеч извън Близкия изток.

Опасността не се изчерпва с унищожаването на отделни плавателни съдове. Ако корабособствениците и застрахователите преценят, че преминаването през протока е прекалено рисковано, танкерите могат да бъдат пренасочени или да останат на изчакване. Това би забавило доставките и би повишило разходите за транспорт и застраховка. При продължителна блокада последиците могат да стигнат до цените на горивата, енергията и стоките по целия свят.

Иран и САЩ спорят кой контролира безопасния маршрут

В основата на кризата стои не само военният сблъсък, но и спорът кой има право да определя условията за преминаване през стратегическия воден път.

Иран настоява, че южният маршрут, използван от част от търговските кораби, е неразрешен и опасен. Техеран твърди, че плавателните съдове трябва да се придържат към одобрени от иранските власти коридори. Съединените щати, от своя страна, заявиха, че основните транзитни маршрути са били прочистени от морски мини и могат да се използват от търговското корабоплаване.

Така за капитаните и корабните компании изборът на маршрут се превръща във въпрос не само на навигация, но и на политическа и военна преценка. Преминаването през коридор, който едната страна смята за безопасен, а другата – за забранен, може да постави екипажите и товарите в смъртна опасност.

Предишни инциденти засилиха тревогата

Съобщението за четирите танкера идва на фона на поредица от инциденти в района през последните дни. В края на октомври иранските военноморски сили съобщиха за няколко петролни танкера, които според тях са се натъкнали на морски мини при опит да преминат по неразрешения южен маршрут.

Международните морски служби също регистрираха инциденти. Британската организация UKMTO съобщи за плавателен съд, ударен от неизвестен снаряд южно от иранския остров Лаван, при което на борда избухнал пожар. В друг случай кораб край Оман бил повреден от взривни устройства, прикрепени към корпуса му. Екипажът е бил в безопасност, а пожарът в машинното отделение е бил потушен.

Тези случаи показват колко трудно е да се установи какво точно се случва в района. Иранските власти говорят за морски мини, докато в отделни инциденти международните наблюдатели съобщават за неизвестни снаряди или взривни устройства. Не всички събития са независимо свързани с твърденията на Техеран.

Най-големият страх – протокът да бъде парализиран

Морските мини са особено опасно оръжие, защото могат да останат скрити под водата и да застрашават корабоплаването дори след приключване на активните бойни действия. За да бъде възстановено нормалното движение, не е достатъчно само да бъде обявен безопасен коридор. Необходими са надеждна информация за опасните зони, техническо обследване и операции по разминиране.

При Ормузкия проток проблемът е още по-сериозен заради тесния географски проход и огромния брой кораби, които трябва да преминават през него. Всяко съмнение за наличие на мини може да принуди корабните компании да променят маршрутите си или временно да спрат плаванията.

Засега няма потвърждение, че четирите танкера действително са унищожени, нито подробности за съдбата на задържаните кораби. Но самото изявление на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция е пореден сигнал за опасната ескалация около Ормузкия проток.

Ако твърденията бъдат потвърдени, това ще бъде тежък удар по сигурността на международното корабоплаване. Защото в този тесен морски проход не се решава само съдбата на няколко танкера. През него минава енергийна артерия, от която зависят пазарите, индустрията и цените в целия свят.