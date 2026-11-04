Демократите с голям пробив в Конгреса! Тръмп обяви защо републиканците губят

Демократическата партия постигна сериозни успехи на междинните избори в САЩ на 3 ноември, като спечели ключови сенаторски надпревари в традиционно републикански щати и се приближи до контрола върху двете камари на Конгреса. Президентът Доналд Тръмп реагира на резултатите с посланието, че самият той не е участвал в изборите и присъствието му в бюлетината би донесло убедителна победа на републиканците. Впоследствие американският държавен глава заяви, че е готов да приеме изборните резултати и да работи с демократите. Това съобщават Ройтерс, Фокс нюз и Аксиос, които проследяват развоя на гласуването.

Тръмп: Ако бях в бюлетината, щяхме да спечелим убедително

Доналд Тръмп направи първия си коментар в социалната мрежа Трут соушъл, след като стана ясно, че републиканците губят важни позиции в Конгреса. „Аз не бях в бюлетината и ако бях, щяхме да спечелим с ОГРОМНА ПРЕДНИНА! Благодаря ви за вниманието по този въпрос“, написа американският президент.

По време на кампанията Тръмп проведе повече от 20 митинга и активно подкрепяше републиканските кандидати в оспорваните щати. Той многократно призоваваше своите привърженици да гласуват така, сякаш самият той участва в надпреварата.

След изборите президентът потвърди, че е готов да се съобрази с волята на избирателите. „Абсолютно съм готов да приема тези резултати“, заяви Тръмп пред „Ню Йорк таймс“, цитиран от Аксиос.

Той изрази и готовност за взаимодействие с политическите си опоненти. „Ще работим с демократите и очакваме с готовност да работим с тях. Вероятно ще постигнем някакво споразумение“, посочи президентът.

Демократите спечелиха изненадващо в републикански щати

Най-сериозните промени настъпиха в битката за Сената. Демократите постигнаха победи в Тексас, Южна Каролина, Охайо и Северна Каролина, където републиканците доскоро разполагаха със значителни позиции.

В Тексас демократът Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън, подкрепен от Доналд Тръмп. Резултатът е особено забележителен, защото Тексас традиционно е сред най-силните бастиони на Републиканската партия.

В Южна Каролина демократката Ани Андрюс спечели срещу републиканската сенаторка Дарлин Греъм. През 2024 година Тръмп победи в този щат с преднина от близо 18 процентни пункта.

В Охайо демократът Шерод Браун победи действащия сенатор републиканец Джон Хъстед. В Северна Каролина Рой Купър също спечели срещу подкрепяния от президента Майкъл Уотли.

Демократите запазиха местата си в Сената и в Джорджия и Ню Хемпшир, където победиха съответно Джон Ософ и Крис Папас.

Републиканците обаче също постигнаха важни победи. Във Флорида сенаторката Ашли Муди запази мястото си, след като победи демократката Анджи Никсън. Републиканецът Байрън Доналдс спечели и надпреварата за губернатор на щата.

Битката за Конгреса още не е приключила

По данни на Ройтерс демократите са спечелили поне осем места в Камарата на представителите, които досега са били контролирани от републиканци.

Американските медии прогнозират, че партията може да получи мнозинство в долната камара. Окончателната картина обаче зависи от приключването на преброяването във всички избирателни райони.

Битката за Сената също остава важна. Демократите постигнаха необходимите четири победи в щати, където преди изборите местата принадлежаха на републиканците. За да получат мнозинство обаче, те трябва да запазят и собствените си позиции, включително в Мичиган и Минесота.

Дори при промяна на мнозинствата в Конгреса Доналд Тръмп запазва президентските си правомощия, включително правото на вето върху законодателството и възможността да определя външнополитическите приоритети на администрацията.

Трудната историческа задача пред управляващите

Още преди изборите американската телевизия Нюзмакс обърна внимание на историческата тенденция, според която партията на действащия президент обикновено губи места на междинния вот.

Бившият ръководител на предизборната кампания на Тръмп Бил Степиън предупреди в интервю за Нюзмакс, че републиканците са изправени пред сериозно изпитание.

„Междинните избори никога не са приятни за партията, която управлява. Историята показва, че само три пъти през последните сто години партията на действащия президент не е губила места. Така че историята ни подсказва, че републиканците вероятно ще загубят места през ноември“, заяви Степиън още в края на август.

Подобна позиция изрази пред медията и бившият председател на Камарата на представителите Кевин Маккарти, който отбеляза, че исторически междинните избори дават предимство на опозиционната партия.

Тези оценки поставят резултатите в контекста на традиционно трудните за управляващата партия избори по средата на президентския мандат.

Икономиката и войната с Иран повлияха на вота

Според екзитполовете, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес, основните въпроси за избирателите са били разходите за живот, икономиката и посоката на развитие на страната.

Повишаването на цените на горивата след началото на войната с Иран през февруари също е било сред темите в предизборната кампания.

Данните от проучванията показват, че около половината от гласувалите са възприемали изборите като възможност да изразят несъгласие с президента. Приблизително 70% от анкетираните са заявили, че желаят Конгресът да упражнява по-силен контрол върху президентската власт.

Републиканците от своя страна поставяха акцент върху политиките на администрацията, националната сигурност и необходимостта от продължаване на започнатите промени.

Ако демократите поемат контрола върху една или двете камари на Конгреса, това ще промени условията, при които Тръмп ще управлява през последните две години от мандата си. Първата му реакция след изборите обаче беше да заяви готовност за съвместна работа и търсене на споразумения с новото парламентарно мнозинство.