Тръмп и Путин пред нова среща в Китай, Рубио с разкритие

Нова среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин може да се състои още в средата на ноември в Китай. Възможността е била обсъдена между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта. Рубио потвърди разговора и подчерта, че Вашингтон държи да запази комуникацията с Москва заради риска от ескалация и продължаващата война в Украйна.

Междувременно Тръмп е поканил Путин на предстоящата през декември среща на върха на Г-20 в Маями, съобщава „Тюркие тудей“.

Рубио и Лавров обсъдиха среща на двамата президенти

Марко Рубио съобщи пред журналисти, че е разговарял за кратко със Сергей Лавров в рамките на двудневната среща на външните министри от Г-20 в Атланта, приключила в събота. Основната тема е била възможността Доналд Тръмп и Владимир Путин да осъществят нов контакт по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

„Разговаряхме съвсем накратко за възможността нашите лидери да осъществят контакт на срещата на върха на АТИС следващия месец“, заяви американският държавен секретар.

Форумът е насрочен за средата на ноември в китайския град Шънджън. Рубио уточни, че не е провеждал официална среща с Лавров по време на събирането в Атланта, а разговорът им е бил кратък.

Ден по-рано руският външен министър също коментира контакта между двамата и го определи като „добър“.

Вашингтон настоява за диалог заради Украйна и ядрените оръжия

Рубио подчерта, че поддържането на комуникация между двете държави е от особено значение за международната сигурност. Той посочи като основни причини продължаващия конфликт в Украйна и големия ядрен арсенал, с който разполага Русия.

„Винаги е важно САЩ и Русия да поддържат комуникация на някакво ниво заради опасността от бъдеща ескалация“, заяви държавният секретар.

По отношение на войната в Украйна Рубио потвърди готовността на Вашингтон да продължи да съдейства за намирането на дипломатическо решение. Той подчерта, че за ефективно посредничество е необходимо американската страна да може да разговаря както с Москва, така и с Киев.

„Ако можем да изиграем роля в посредничеството за прекратяване на този конфликт“, заяви Рубио, „за да изпълним тази роля, трябва да имаме възможност да общуваме и с двете страни“.

Лавров предизвика напрежение на срещата на Г-20

Присъствието на руския външен министър на форума в Атланта предизвика възражения от някои европейски представители. Причината е политическата изолация на Москва от редица западни държави след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Напрежението се отрази и на традиционната церемониална програма на срещата. В петък беше отменена общата снимка на участниците, след като някои европейски представители възразиха срещу възможността да застанат редом до Сергей Лавров.

Двудневните разговори на външните министри имаха за цел и да подготвят срещата на върха на Г-20, която предстои през декември в Съединените щати.

Тръмп покани Путин в Маями, готов е да приеме и Зеленски

Освен възможния контакт с Путин в Китай американският президент вече е отправил покана към руския държавен глава да участва и в декемврийската среща на върха на Г-20. Форумът ще се проведе в курорта на Тръмп в Дорал, Маями.

В събота Тръмп заяви също, че не би имал проблем да покани на срещата и украинския президент Володимир Зеленски. Така Вашингтон оставя възможност за контакти както с руската, така и с украинската страна в рамките на предстоящия международен форум.

В Г-20 участват водещите световни икономики, сред които САЩ, Русия, Китай, Индия, Франция и Германия.