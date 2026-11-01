Тръмп отправи нова военна заплаха към Иран и назова конкретна цел

Американският президент Доналд Тръмп отправи нова сериозна заплаха към Иран, като заяви, че САЩ може да унищожи оставащите един-два стратегически обекта в страната само за 10 минути. Той посочи като възможна цел предполагаем подземен ядрен комплекс, известен като планината Пикакс, но подчерта, че Вашингтон не бърза да предприема нови военни действия.

Пред журналисти в резиденцията си „Мар а Лаго“ във Флорида Тръмп обяви, че преговорите за прекратяване на войната вървят добре, макар да изрази сериозни съмнения в надеждността на Техеран.

Американският президент коментира и политическата криза в Бразилия, като заяви, че загубилият изборите Флавио Болсонаро може да остане в САЩ колкото пожелае.

Почти цялата военна мощ на Иран е унищожена

Според американския президент военната кампания, започната от САЩ и Израел в края на февруари, е нанесла опустошителни поражения върху иранските въоръжени сили и ядрената програма. Тръмп представи мащаба на разрушенията като основна причина Вашингтон да не бърза с нови атаки, въпреки че продължава да разглежда възможността за допълнителни удари.

„Унищожихме флота им, унищожихме военновъздушните им сили, унищожихме противовъздушната им отбрана, унищожихме почти цялото военно оборудване, което имат, разрушихме голяма част от производствения им капацитет“, заяви Тръмп, цитиран от Франс прес.

След това американският президент насочи вниманието към оставащите цели, които според него все още трябва да бъдат поразени. „Унищожихме ядрените им [възможности]. Остава ни да се заемем, бих казал, с един-два обекта, но ние можем да направим това за 10 минути. Планираме го“, подчерта той.

Подземен ядрен комплекс в списъка с мишените

Тръмп назова и един от възможните обекти за нова американска атака. Става дума за планината Пикакс, известна в Иран като Куланг, където според съществуващите подозрения се намира подземен комплекс, свързан с ядрената програма на страната.

„Вероятно трябва да се обърне внимание на планината Пикакс“, заяви американският президент. Той допълни, че Съединените щати разполагат с възможности да действат изключително бързо: „Можем да направим всичко това много бързо“.

Преговорите продължават, но Тръмп не вярва на Техеран

На фона на военните заплахи американският президент съобщи, че дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта продължават. Според него разговорите с Иран „вървят добре“, но иранската страна „не е особено надеждна“.

Тръмп не представи подробности за постигнат евентуален напредък, нито посочи конкретни договорености. Той обаче даде да се разбере, че Вашингтон запазва възможността за нова военна операция, ако дипломатическите усилия не доведат до желания резултат.

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран започна в края на февруари. Въпреки тежките поражения, които американският президент твърди, че са нанесени върху иранската армия и ядрената инфраструктура, войната все още не е приключила с мирно споразумение.

Тръмп отвори вратите на Америка за избягалия Болсонаро

Американският президент коментира и политическата ситуация в Бразилия, където сенаторът Флавио Болсонаро загуби президентските избори от действащия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва. След поражението си Болсонаро напусна страната и се озова в Съединените щати, въпреки разпореждане на бразилските съдебни власти да предаде паспортите си.

Пред журналистите в „Мар а Лаго“ Тръмп заяви, че бразилският политик може да остане в САЩ толкова дълго, колкото пожелае, предаде Ройтерс. В същото време американският президент уточни, че не планира лична среща с Болсонаро.

Изказването идва след оспорваните избори, на които Лула да Силва спечели нов мандат. Флавио Болсонаро напусна родината си, докато срещу него се води дело за пране на пари, във връзка с което съдията от Върховния федерален съд Алешандри ди Морайс беше разпоредил предаването на паспортите му.

Бягство през няколко държави и остри обвинения от Лула

Според информацията на Ройтерс бразилският сенатор е напуснал тайно страната си въпреки съдебното разпореждане. Аржентинските имиграционни власти са потвърдили, че той е влязъл в Аржентина във вторник вечерта, след което е отпътувал със самолет за Еквадор. Впоследствие Болсонаро е пристигнал в САЩ.

Бразилският политик твърди, че е напуснал родината си, за да избегне преследване. Той представя действията срещу себе си като политически мотивирани, докато бразилските власти продължават съответните съдебни процедури.

Преизбраният президент Луиз Инасио Лула да Силва реагира остро на напускането на неговия съперник и определи бягството му като позор. Доналд Тръмп от своя страна заяви, че няма намерение да се среща с Флавио Болсонаро, но не постави публично срок на възможността му да остане на американска територия.