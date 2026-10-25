Мелания Тръмп с нов изненадващ ход за Украйна

Доналд Тръмп и съпругата му Мелания не изключват възможността да посетят Украйна. Първата дама изненадващо загатна за подобно пътуване при разговор с журналисти във Флорида, а американският президент потвърди, че то може да се осъществи. Изявленията идват на фона на новата дипломатическа инициатива на Мелания за прекратяване на огъня в част от Украйна, съобщиха Асошиейтед прес и Clash Report.

Мелания остави въпроса отворен

Двамата разговаряха с журналисти, след като гласуваха предсрочно на междинните избори в САЩ в Уест Палм Бийч, Флорида. На въпрос дали възнамерява да посети Украйна, Мелания Тръмп отговори кратко: „Ще видим“.

Доналд Тръмп веднага добави, че подобно посещение е възможно. Засега обаче няма обявена дата, официална покана или потвърден план за пътуване до Киев.

Американският президент направи и друго интересно изявление, свързано с бъдещето на отношенията с Москва и Киев. „Със сигурност ще правим бизнес с Украйна, а мисля, че и с Русия, след като тази война приключи“, заяви той, цитиран от РБК-Украйна.

Първата дама постигна необичайна договореност

Възможната визита придобива особено значение заради личното участие на Мелания Тръмп в преговорите за хуманитарно примирие в окупирания украински град Олешки, Херсонска област. След седмици разговори представители на Украйна, Русия и САЩ постигнаха споразумение за временно прекратяване на огъня, което трябва да позволи доставката на храна и лекарства и евакуацията на цивилни.

Според Асошиейтед прес примирието трябва да започне във вторник, а самата хуманитарна операция е планирана за следващите дни. Олешки е под руски контрол от 2022 г., а останалите жители живеят без нормално електроснабдяване, отопление и течаща вода.

„Надявам се всичко да премине по план“, заяви Мелания. Тя благодари и за подкрепата на папа Лъв XIV при усилията за постигане на споразумението.

Доналд Тръмп похвали съпругата си за постигнатото. „Мисля, че в момента тя се справя по-добре от професионалистите“, коментира американският президент.

Мисията за украинските деца продължава

Мелания Тръмп участва и в усилията за връщането на украински деца, отведени в Русия по време на войната. Каналите за комуникация с представители на Москва са установени след нейно писмо до Владимир Путин, предадено лично от Доналд Тръмп през август 2025 г.

Първата дама вече е съдействала за събирането на деца със семействата им, като продължава разговорите с двете страни. Именно тази хуманитарна дейност се превръща във все по-видима част от дипломатическите усилия на Вашингтон.

Засега евентуалното посещение на семейство Тръмп в Украйна остава само възможност. Но ако бъде осъществено, то ще има сериозно политическо значение на фона на продължаващата война и американските опити за подновяване на мирните преговори.