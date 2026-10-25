Тръмп атакува демократите и обяви плановете си за Русия

Доналд Тръмп обяви, че САЩ възнамерява да развива бизнес както с Русия, така и с Украйна след приключването на войната. Американският президент направи изявлението, след като гласува предсрочно за междинните избори в САЩ, придружен от съпругата си Мелания. Той отправи и остри обвинения срещу демократите, а по темата за Украйна разкритикува предшественика си Джо Байдън за милиардната американска помощ.

Тръмп заговори за бизнес с Москва и Киев

Президентът упражни правото си на глас в Уест Палм Бийч, щата Флорида, в навечерието на междинните избори за Конгреса, насрочени за 3 ноември. След гласуването той разговаря с журналисти и очерта вижданията си за бъдещето на икономическите отношения с Русия и Украйна, съобщи Ен Би Си Нюз.

„Бих искал да се върнем към нормалния живот, когато Русия и Украйна сключат споразумение, и тогава ще можем да правим бизнес и с двете страни“, заяви Тръмп.

Той отново постави икономическите възможности сред основните аргументи за прекратяване на войната. Според американския президент след постигането на мирно споразумение Вашингтон би могъл да възстанови търговските отношения с Москва, като едновременно развива партньорството си с Киев. Тръмп обаче не посочи конкретни срокове или условия за подобно сближаване.

Сделката за един трилион долара

Особено внимание американският президент отдели на споразумението с Украйна за достъп до природните й ресурси, включително стратегически полезни изкопаеми. Той оцени потенциалната му стойност на до един трилион долара, като представи договореността като начин САЩ да получи икономическа изгода от подкрепата си за Киев.

Президентът използва темата, за да отправи нова критика към Джо Байдън. Според него предишната администрация е предоставила на Украйна военно оборудване за 350 млрд. долара, без да осигури достатъчна компенсация за американската икономика.

„Чувствам се глупаво, защото всичко, което трябваше да направим, беше просто да ги помолим, и те щяха да платят. Имам предвид, че Европейският съюз щеше да плати“, заяви той, визирайки възможността европейските партньори да поемат разходите.

Остра атака срещу демократите

Гласуването във Флорида се превърна и в повод за поредна политическа атака. Тръмп обвини демократите в широко разпространена корупция, като посочи Минесота, Мейн и Лос Анджелис. Той не представи доказателства, които да потвърждават общите му обвинения.

„Трябва да погледнете истинската корупция. Това е корупцията на демократите“, заяви американският президент, цитиран от Франс прес.

Тръмп обяви, че е подкрепил кандидатите на Републиканската партия. Попитан дали е гласувал изцяло по партийна линия, той отговори: „До голяма степен“.

Междинните избори на 3 ноември ще определят състава на Камарата на представителите и част от Сената. Републиканците се стремят да запазят мнозинството си в Конгреса, докато демократите се опитват да поемат контрола поне над едната камара. Резултатът ще бъде от съществено значение за възможността на Тръмп да прокарва законодателните си инициативи през оставащите две години от мандата.

Мелания не изключи посещение в Украйна

След гласуването журналистите попитаха и Мелания Тръмп дали възнамерява да посети Украйна. Първата дама отговори кратко: „Ще видим“, а съпругът й потвърди, че подобна визита е възможна.

Засега няма официално обявена дата или програма за пътуването. Темата обаче придобива допълнителна тежест заради участието на Мелания в хуманитарните усилия, свързани с войната, включително инициативите за връщане на украински деца при семействата им.