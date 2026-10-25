Мъск си призна за „Старлинк“ в Украйна. От Киев му отвърнаха остро

Илон Мъск призна, че компанията му „СпейсЕкс“ умишлено е ограничила скоростта на сателитния интернет „Старлинк“ в Украйна, но обвини украинската армия в нарушаване на правилата за използването му. Отговорът от Киев не закъсня. Съветникът на президента Володимир Зеленски по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов оспори твърденията на милиардера и заяви, че „Старлинк“ изобщо не работи над територията на Русия, което прави невъзможно използването на цивилната услуга за далекобойни атаки.

Мъск призна за ограниченията

В събота собственикът на „СпейсЕкс“ потвърди в социалната мрежа Х, че компанията е ограничила използването на „Старлинк“ за украинските военни. Това се случи след повече от седмица на сериозни смущения, които затрудниха работата на украински дронове, доставките на фронта и отбраната срещу руските въздушни атаки, съобщи Асошиейтед прес.

„Използването на „Старлинк“, цивилна търговска услуга, за офанзивни удари с дронове, които убиват хора, никога не е било позволено и не би трябвало да бъде позволено“, написа Мъск.

„Украинската армия наруши условията за използване на „Старлинк“ и го използва за офанзивни удари с дронове, за да убива хора. Тази вратичка беше затворена миналата седмица“, добави той.

Милиардерът уточни, че военната система „Старшийлд“ е под контрола на американското правителство и решенията за нейното използване се вземат от САЩ. Той напомни и че услугите на „СпейсЕкс“ са изиграли важна роля за отбраната на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г.

Киев: Мъск не познава собствените си ограничения

На обвиненията реагира Сергий Бескрестнов, известен с позивната „Флаш“, който е извънщатен съветник на украинския президент по въпросите на отбранителните технологии. В публикация в Телеграм той директно оспори твърденията на Мъск, съобщиха украинската информационна агенция Укринформ и Ройтерс.

„Много е странно, че Илон Мъск не знае за ограниченията в работата на „Старлинк“ в Украйна“, написа Бескрестнов.

Той обясни, че от зимата на 2026 г. всички цивилни терминали на „Старлинк“ на украинска територия, включително в окупираните райони, имат ограничения за скоростта на движение от 70 до 90 километра в час. Това означава, че връзката не може да се използва нормално при движение с по-висока скорост.

„Над територията на Русия „Старлинк“ не работи. Следователно ние физически не можем да използваме търговския „Старлинк“ за удари на големи и средни разстояния“, категоричен беше съветникът на Зеленски.

Според украинската страна за подобни военни операции се използва специализираната система „Старшийлд“, а не цивилната услуга. Така Бескрестнов постави под съмнение основния аргумент, с който Мъск обоснова ограниченията.

Зеленски обяви възстановяване на връзката

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че работата на „Старлинк“ и „Старшийлд“ вече е възстановена до нивата отпреди ограниченията.

„Най-важното днес е, че „Старлинк“ и „Старшийлд“ възстановиха работата си при скоростите, които имахме преди всички ограничения. Сега те са на необходимото ни ниво“, заяви Зеленски.

Украинското министерство на отбраната потвърди, че системите отново поддържат стабилна връзка при движение със скорост над 400 километра в час. Това е особено важно за използването на бързи дронове, предназначени да прехващат руските безпилотни апарати.

Мъск отправи и мрачно предупреждение

В публикацията си милиардерът изтъкна колко силно украинската отбрана зависи от неговата сателитна система. „Ако „Старлинк“ бъде изключен, украинската фронтова линия незабавно ще рухне. Това не е заплаха, а просто констатация на факт“, заяви Мъск.

Думите му допълнително изостриха спора, тъй като ограниченията вече бяха затруднили редица украински военни операции. Според Ройтерс и американски медии през последните дни е имало противоречиви информации кой точно е наредил намаляването на скоростта на военната система „Старшийлд“.

Мъск настоява, че тази услуга се контролира от американското правителство. От своя страна Киев подчертава, че надеждната сателитна връзка е жизненоважна не само за действията на фронта, но и за защитата на украинските градове от руските въздушни нападения.