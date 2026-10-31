Свят

Коктейли "Молотов" в Албания. Стотици пострадаха

Арестувани са 269 лица на възраст под 18 години

Коктейли "Молотов" в Албания. Стотици пострадаха
31 окт 26 | 22:39
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Мира Иванова

Днес на поредната антиправителствена демонстрация с искане за оставката на премиера Еди Рама маскирани протестиращи замеряха полицията с камъни и коктейли „Молотов“ в албанската столица.

Протестите, които протичат без единен лидер, започнаха мирно през май заради опасения от корупция. Първоначалният повод беше противопоставянето на проект за луксозен хотел в защитен природен резерват – проект, свързан със семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. От средата на октомври насам те прераснаха в поредица от често насилствени протести, насочени и срещу недостатъците в здравната система и липсата на перспективи за младите хора.

Демонстрацията в събота започна мирно под дъжда пред сградата на Министерството на образованието в Тирана. Впоследствие обаче десетки младежи започнаха да хвърлят павета и запалителни смеси по полицаите, както и да подпалват контейнери за смет. Полицията използва две водометни машини, за да разпръсне групата.

В петък министърът на вътрешните работи Ервин Демо заяви, че до момента при протестите, обхванали страната, са пострадали 350 души, сред които около 200 полицейски служители и близо 40 случайни минувачи. Той съобщи още, че са арестувани 269 лица на възраст под 18 години. В сряда правителството засили мерките срещу протестиращите, като въведе глоби в размер до 5500 евро за участници, проявяващи насилие.

Източник: БГНЕС


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Автор Мира Иванова

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