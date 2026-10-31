Рубио и Лавров подгряват за среща Тръмп-Путин в Азия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на външните работи Сергей Лавров обсъдиха перспективите за среща между руския и американския президент на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай. Г-н Рубио говори за това по време на пресконференция на Съвета на външните министри на Г-20 в Атланта.

„Ние (със Сергей Лавров – „Комерсант “) не проведохме среща... Накратко обсъдихме възможността за потенциално взаимодействие между нашите лидери на срещата на върха на АТИС следващия месец“, каза Рубио.

Срещата на върха на АТИС ще се проведе на 18 и 19 ноември 2026 г. в Шънджън. Според Кремъл основният фокус на дискусиите е бил тристранната среща между президентите на Русия, Съединените щати и Китай - Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков предположи , че е възможна неформална среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Все още обаче не са постигнати окончателни споразумения относно двустранните или тристранните преговори, пише "Комерсант".



