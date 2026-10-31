Драма с Иън Гилън. Музикалният свят на нокти

Вокалистът на Deep Purple Иън Гилън е бил хоспитализиран заради здравословен проблем. Групата разкри, че е отменила следващите си 2 концерта:

"С голямо съжаление Deep Purple трябва да обявят, че няма да могат да излязат на сцената, както беше планирано – тази вечер в QI Arena (Лайпциг) и утре вечер в Sporthalle (Хамбург). Причината е спешен здравословен проблем при Иън Гилън, поради който той в момента е настанен в болница.

Напълно разбираме, че това съобщение идва в последния момент и споделяме разочарованието на всички наши прекрасни фенове от това, че няма да можем да изнесем концертите в Лайпциг и Хамбург.

Deep Purple и екипът им работят по намирането на подходящи нови дати за провеждането на тези концерти. Всички закупени билети ще важат за новите дати", написаха преди час в социалната мрежа Фейсбук от Deep Purple.