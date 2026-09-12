Всичко за Иън Гилън

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Иън Гилън в цифри

Иън Гилън в цифри

Легендарният Иън Гилън ще пее хитове на "Дийп Пърпъл" с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония на 4 ноември в зала 1 на НДК. Великият музикант щ...

24 април | 20:35
0 коментара
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Иън Гилън в цифри

Иън Гилън в цифри

Легендарният Иън Гилън ще пее хитове на "Дийп Пърпъл" с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония на 4 ноември в зала 1 на НДК. Великият музикант...

22 април | 5:10
0 коментара
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