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Великият Йън Гилън чества юбилей
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Великият Йън Гилън чества юбилей
Иън Гилън излиза в зала 1 на НДК на четвърти ноември
Легендарният вокалист на "Дийп Пърпъл" Иън Гилън има пребогат списък от изисквания, с които да бъде посрещнат преди концерта си на четвърти ноември в...
Легендарният Иън Гилън ще пее хитове на "Дийп Пърпъл" с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония на 4 ноември в зала 1 на НДК. Великият музикант щ...
Легендарният Иън Гилън ще пее хитове на "Дийп Пърпъл" с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония на 4 ноември в зала 1 на НДК. Великият музикант...
На 4 ноември в зала 1 на НДК легендарният Иън Гилън ще пее хитове на Deep Purple с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония. Специален гост ще са...