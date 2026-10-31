Зеленски в Истанбул. Ердоган го прие в Долмабахче (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с президента Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул по време на работно посещение. Срещата, проведена в двореца Долмабахче, е обхванала турско-украинските отношения, сигурността на Украйна, дипломатическите решения и морския транспорт в Черно море, предаде haberler.com.

Президентът Ердоган посрещна Зеленски с официална церемония в президентската резиденция „Долмабахче“. След като представиха съответните си делегации, Ердоган и Зеленски проведоха срещи на четири очи и на ниво делегации. На срещата присъстваха още министърът на националната отбрана Яшар Гюлер, украинският външен министър Андрий Сибиха, ръководителят на Националната разузнавателна служба (MIT) Ибрахим Калин и ръководителят на украинската служба за външно разузнаване Рустем Умеров.

„БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ УКРАЙНА.“

В публикация за посещението си в Истанбул, Зеленски заяви: „Кацнахме в Истанбул с нашия екип. Ще имаме важни срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.“ Той отбеляза, че работят за укрепване на сигурността на Украйна, консолидиране на двустранното партньорство с Турция и проучване на конкретни дипломатически възможности, добавяйки, че има важни въпроси, свързани с морския транспорт в Черно море.

Зеленски заяви, че е планирана и среща с Вселенския патриарх Вартоломей в Истанбул и благодари на всички, които подкрепят Украйна.

„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море“, написа украинският президент.

Посещението се осъществява на фона на продължаващите усилия на Анкара да съдейства за намирането на дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна. През юли турският външен министър Хакан Фидан посети Украйна. След разговорите им Зеленски обяви, че Турция е потвърдила готовността си да съдейства за организирането на среща на най-високо равнище, насочена към прекратяване на войната.