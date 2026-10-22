Зеленски се разплака в ефир. Журналист се видя в чудо

Президентът на Украйна Володимир Зеленски даде интервю за британския бизнесмен и телевизионен водещ Стивън Бартлет, в което се разплака в ефир, докато се оплакваше от проблеми със съня.

Бартлет съобщи това в профила си в социалната мрежа X, като пусна кратко видео и заяви, че ситуацията е била много конфузна в студиото. Всичко е заснето и ще бъде публикувано до дни.

По време на разговора британецът попитал украинският политик как успява да се справи с ужасната ситуация на войната, драмите в страната, които в момента текат (включително оставката на шефа на централната банка) и геополитическото напрежение, намеквайки за ледените отношения с американската администрация.

В отговор Зеленски заявил, че преминава през много труден период.

"Трудно е. Ще бъда честен, не мога да спя. Това е ужасна, непоносима болка, която не бих пожелал на никого", казал украинският лидер и сълзите му потекли.