Украинският президент Володимир Зеленски отговори на предложението на беларуския президент Александър Лукашенко да лети с него до Москва за разговори с Владимир Путин. Украинският лидер отхвърли инициативата като несериозна.

Според украинския лидер подобни предложения няма да допринесат за прекратяване на войната. Зеленски специално подчерта неприемливостта на лекомислено отношение към загиналите във войната. Украинският президент направи това изявление след пресконференция с унгарския премиер Мадяр, информира украинското издание "Фокус".

Зеленски ясно заяви, че не смята този формат на преговори за конструктивен.

„Лукашенко предлага лекомислени неща. Ние сме в състояние на война, не можем да се срещнем в Москва, не можем да се срещнем в Киев. Всички разбираме това прекрасно“, заяви президентът.

Според държавния глава подобни инициативи не допринасят за установяване на мир.

„Когато някой говори по този начин, това просто не е сериозен разговор.

Тоест, този човек не ни доближава до края на войната“, подчерта Зеленски.

Той също така подчерта, че войната отнема животи, така че предложенията за преговори не трябва да се третират като шеги. Отделно президентът коментира идеята на Лукашенко за съвместен полет до руската столица.

Зеленски иронично постави под въпрос предложението:

„Той предлага да ме вземе, аз какво, куфар ли съм или нещо подобно? Да ме качат на самолет. До Москва. Защо?“, каза държавният глава.

Вместо това Зеленски предложи Лукашенко да се качи на самолета на Путин,

да долетят до Киев и да се проведат мирни преговори.

Президентът обясни и защо смята подобни изявления за неподходящи на фона на война. Той каза, че е важно не просто да се подхвърлят различни сценарии за срещи, а да се предложат реални стъпки, които биха могли да доведат до прекратяване на военните действия.

Той добавя, че Лукашенко, който говори за уважение към руснаците, би трябвало да се отнася по-сериозно към загиналите във войната.

По-рано президентът на Беларус Александър Лукашенко, който е близък съюзник на руския лидер Владимир Путин, предложи в интервю да отиде заедно с украинския президент Володимир Зеленски в Москва за преговори за прекратяване на войната в Украйна.

„Володя (Володимир) Зеленски и аз бихме могли просто да отидем, да летим до Москва. Двамата заедно. Като гарант за неговата сигурност бих могъл да седна до него и да отлетим за Москва“, заяви Лукашенко, цитиран от беларуската държавна информационна агенция БелТА