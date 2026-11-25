Мерилин Монро продължава да изненадва света дори десетилетия след смъртта си. Този път не с непоказвана фотография, любовно писмо или забравен филмов сценарий, а с нещо далеч по-обикновено – рецепта за плънка за печена пуйка.

Лист хартия, изписан с молив от холивудската икона преди повече от 70 години, беше продаден за внушителните 16 000 долара на търг на Julien's Auctions на 4 юни 2026 г.

Първоначалната оценка на документа беше между 2000 и 3000 долара. Окончателната сума надхвърли повече от пет пъти горната граница на прогнозната му стойност.

Рецептата беше сред личните вещи, предложени на търга „100 години Мерилин“, организиран по повод вековния юбилей от рождението на актрисата.

А най-интригуващото в нея е една съвсем кратка бележка: „Без чесън“.

Защо Мерилин е написала „Без чесън“?

Рецептата е датирана приблизително към 1954 г. и е записана върху лист с бланка на застрахователната компания City Title Insurance Company.

Адресът на фирмата е в Сан Франциско – град, свързан с един от най-обсъжданите бракове на актрисата.

През януари 1954 г. Мерилин се омъжва за легендарния бейзболист Джо Ди Маджо. Любовната им история привлича огромно обществено внимание, но бракът им продължава едва девет месеца.

Специалистите от Julien's Auctions обръщат внимание на надписа в горния ляв ъгъл на листа.

Според някои източници Ди Маджо не обичал чесън. Затова от аукционната къща допускат, че рецептата може да е съставена през краткия период, когато двамата са били женени.

Тази подробност поражда любопитен въпрос – дали една от най-известните жени в света не се е опитвала да приготви специална вечеря за съпруга си?

Категоричен отговор няма. Не е известно дали Монро действително е приготвяла точно тази плънка за Ди Маджо. Но бележката позволява да надникнем в далеч по-интимния свят на актрисата, останал почти напълно скрит зад блясъка на Холивуд.

Какво е готвила Мерилин Монро

Рецептата съвсем не е обикновена. Тя съчетава съставки, които на пръв поглед изглеждат необичайни за едно ястие.

Основата е френски хляб с квас, който първо трябва да се накисне в студена вода и след това добре да се изстиска.

Към него се добавят сварени и нарязани пилешки дреболии – черен дроб и сърце, както и запържено мляно говеждо месо.

Следват лук, целина, магданоз, розмарин, мащерка, дафинов лист, риган и подправки за птиче месо.

За още по-богат вкус Мерилин е записала настърган пармезан, стафиди, орехи, кестени и други ядки. Накрая се добавят едно или две нарязани твърдо сварени яйца.

В оригиналните ѝ бележки се описва как плънката се поставя в пиле, пуйка или фазан, след което птицата се затваря и изпича.

Актрисата е записала и допълнения към вечерята – картофи, гъби и пресен грах.

Получава се богато празнично ястие, което изисква доста повече усилия от приготвянето на обикновена плънка от хляб и подправки.

Една друга Мерилин-далеч от камерите

Образът на Мерилин Монро е неразривно свързан с холивудския блясък, русите къдрици, червеното червило и незабравимите ѝ роли.

Но личните ѝ вещи разкриват жена с много по-разнообразни интереси – книги, писане, музика, готвене и стремеж към обикновен семеен живот.

Ръкописната рецепта е особено интересна именно с това, че няма нищо общо с публичния образ на секссимвол.

Тя е записана с обикновен молив, съдържа практически указания и изглежда предназначена за употреба, а не за показване.

Самият документ е станал известен преди повече от десетилетие. Още през 2010 г. американски журналисти и кулинарни автори проявяват интерес към необичайната плънка и се опитват да я възпроизведат.

Сега, в годината на стогодишнината от рождението на Мерилин, листът отново привлече вниманието на колекционерите.

Любовта с Джо Ди Маджо не приключва с развода

Макар бракът на Мерилин и Джо Ди Маджо да е кратък, двамата запазват отношения и след раздялата си.

В последното си интервю, публикувано в списание Life само два дни преди смъртта ѝ през август 1962 г., актрисата говори открито за браковете си и за вниманието, което е отделяла на семействата на съпрузите си.

Тя разказва, че е искала доведените ѝ деца да я познават такава, каквато е в действителност, а не само чрез това, което четат или чуват за нея.

Особено близка била със сина на Джо Ди Маджо – Джо-младши, с когото прекарвали време през почивните дни.

Тази страна от живота ѝ прави ръкописната рецепта още по-любопитна. Тя напомня, че зад публичния образ на звезда, обожавана от милиони, е стояла жена, която също е търсела близост, дом и обикновено семейно щастие.

Колко струват останалите спомени от Мерилин

Търгът „100 години Мерилин“ предложи редица предмети, свързани с личния и професионалния живот на актрисата.

Сред тях бяха ръкописни бележки, фотографии, козметични принадлежности и сценарий с нейни поправки от недовършения филм „Something's Got to Give“.

Една от вечерните ѝ рокли от 50-те години беше продадена за 32 000 долара.

Първият ѝ договор с филмовото студио 20th Century Fox, подписан през 1946 г., достигна 76 800 долара.