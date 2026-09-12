Всичко за Ден На Благодарността

Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Благодарността. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Мадона празнува със сирачета

Мадона празнува със сирачета

Мадона прекара Деня на благодарността в сиропиталището, където осинови децата си Мърси и Дейвид. Тя сподели снимка от празника в Туитър. "Светът е в п...

28 ноември | 15:53
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150 се нанизаха в катастрофа

150 се нанизаха в катастрофа

Тексас. Близо 150 коли са се нанизали в катастрофа в американския щат Тексас. Над 100 души са ранени, а поне двама са загинали, съобщава Ройтерс.Тежки...

23 ноември | 13:03
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