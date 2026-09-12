На рождения си ден! Джо Байдън с най-важния жест (СНИМКИ)
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Направи нещо запомнящо се
Американците ще отбележат в четвъртък един от най-големите си празници
История на празника
Посланикът на САЩ е със семейството си
Джо Байдън помилва две пуйки по случай Деня на благодарността
Покупките са за 5,1 милиарда долара
По случай Деня на благодарността, който американците отбелязаха вчера, астронавти от НАСА показаха как приготвят пуйка на борда на Международната косм...
Мадона прекара Деня на благодарността в сиропиталището, където осинови децата си Мърси и Дейвид. Тя сподели снимка от празника в Туитър. "Светът е в п...
Вашингтон. Американският президент Барак Обама по традиция "помилва" две пуйки, доставени за празничната трапеза в чест на Деня на благодарността, кой...
С вълна от насилие и арести започна вчера във Великобритания и САЩ Черният петък - денят с най-големите намаления по магазините през годината, съобщи...
Вашингтон. Днес за американците е голям ден - честват националния празник Ден на благодарността (Thanksgiving) и за първи път от 1888г. насам той съвп...
Благоевград. Студенти, преподаватели и служители в Американския университет в Благоевград ще честват Деня на благодарността. Празникът се отбелязва в...
Тексас. Близо 150 коли са се нанизали в катастрофа в американския щат Тексас. Над 100 души са ранени, а поне двама са загинали, съобщава Ройтерс.Тежки...