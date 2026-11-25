Грузия предприема стъпки към пълна забрана на сурогатното майчинство, въпреки че тази дейност носи приходи на икономиката на страната. Решението е продиктувано от сериозни етични опасения, най-вече от риска от експлоатация на жените, заяви премиерът Иракли Кобахидзе, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.

Според министър-председателя никакви законови ограничения и механизми за контрол не могат да отстранят основния проблем.

„Експлоатацията на жените е неразделна част от сурогатното майчинство. Независимо от начина, по който тази дейност се регулира, експлоатацията си остава експлоатация. Следователно законовата регулация не решава основния проблем“, подчерта Кобахидзе.

Властите виждат риск от трафик на хора

Парламентарното мнозинство в Грузия обяви намерението си да забрани сурогатното майчинство на 22 ноември. Очаква се съответният законопроект да бъде внесен в парламента.

Лидерът на мнозинството Иракли Кирцхалия обясни, че решението е свързано с етичните и правните рискове, които съпътстват практиката. Сред тях той посочи възможността за трафик на хора, експлоатация на жени и нарушаване на правата на децата.

По думите му сурогатното майчинство в страната се е превърнало в силно комерсиализирана дейност, а икономическите ползи не могат да оправдаят съществуващите опасности.

Грузия е сред малкото държави, в които търговското сурогатно майчинство е разрешено. Предстоящите законодателни промени обаче няма да засегнат процедурите по инвитро оплождане, които ще продължат да се извършват съгласно действащите правила.

Православната църква подкрепя забраната

Преди вземането на решението управляващите са провели консултации с Грузинската православна църква, съобщи премиерът.

По думите му патриаршията е изразила подкрепа за прекратяването на практиката.

Кобахидзе подчерта, че държавата взема решенията си самостоятелно, но при въпроси с подобно обществено и морално значение се вслушва в позицията на църквата.

Той призна, че секторът има икономически принос, но според правителството етичните съображения трябва да имат предимство пред финансовите интереси.

Решението предизвика и критики

Намерението за забрана обаче срещна възражения от представители на опозицията и специалисти по репродуктивна медицина.

Те предупреждават, че подобна мярка може да ограничи възможностите на семейства с репродуктивни проблеми да имат деца и да ги принуди да търсят услуги в чужбина.

Според част от медицинските експерти по-ефективен подход би бил въвеждането на по-строг контрол, прозрачни условия и гаранции за защита както на сурогатните майки, така и на децата.

Предстои да бъдат обявени подробностите по законопроекта, включително как новите правила ще се отразят на вече започналите процедури.