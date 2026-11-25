Една жена застава пред микрофона. Носи черна рокля без ръкави, косата ѝ пада свободно върху раменете, а на врата ѝ блести украшение с очертанията на Иран. Около нея са музикантите, които ще я придружават.

Няма публика, няма аплодисменти. Има само камера, музика и желание гласът ѝ да достигне до хората.

Две години по-късно този концерт се превръща в причина 29-годишната иранска певица Парасту Ахмади да получи 74 удара с бич.

На 23 ноември 2026 г. властите в град Кум изпълняват наказанието срещу нея и четирима членове на музикалния ѝ екип. Информацията е потвърдена от адвоката Мостафа Нили пред иранското издание „Емтедад“ и е разпространена от Reuters, BBC, Euronews и The Independent.

Концертът, който властите не простиха

Всичко започва на 11 декември 2024 г., когато Ахмади записва необичаен концерт в историческия кервансарай Дейр Гачин край Кум-един от най-консервативните религиозни центрове в Иран.

Изпълнението е предназначено за интернет и се излъчва в YouTube. В залата няма зрители, но виртуалната публика се оказва огромна.

Певицата нарича проекта си „Въображаем концерт“. Името само по себе си е предизвикателство към ограниченията, които иранските власти налагат върху публичните изпълнения на жени.

Ахмади пее с непокрита глава, облечена в черна рокля с открити рамене. Сред произведенията е и патриотичната песен „От кръвта на младежите на родината“.

В първите дни видеото натрупва около три милиона гледания.

В послание, публикувано в YouTube, певицата обяснява, че иска да пее за хората, които обича, и че не може да се откаже от правото си да пее за родината.

Но вместо артистично признание я очакват арест и съдебно преследване.

Девет присъди, пет изпълнени наказания

През декември 2024 г. певицата и част от екипа ѝ са задържани след разпространението на концерта.

През 2026 г. съд в провинция Кум постановява наказания срещу девет души, свързани с организацията и изпълнението му.

Обвинението е за накърняване на обществения морал чрез създаване и разпространение на съдържание, определено от властите като непристойно и неморално.

Наложените санкции включват по 74 удара с бич, двегодишна забрана за напускане на страната и двегодишна забрана за артистична дейност.

Защитата обжалва решенията, но през септември жалбата е отхвърлена.

На 23 ноември наказанието е изпълнено срещу Парасту Ахмади и четирима нейни колеги — музикантите Сохейл Фагих Насири, Амин Тахери и Амир Али Пирния, както и организатора Мохсен Лашкари.

Историческата сграда, в която се е състоял концертът, също е била запечатана от съдебните власти.

Адвокатите разказват, че са направили опити да отменят наказанието, да намалят строгостта му или поне да отложат изпълнението, но без успех.

Защо гласът на една жена може да се превърне в престъпление

В Иран след Ислямската революция от 1979 г. действат строги ограничения върху облеклото и публичните изяви на жените.

Жените са задължени да покриват косата си на публични места, а самостоятелните им певчески изпълнения пред смесена публика са подложени на тежки ограничения.

Иранското наказателно законодателство не съдържа обща изрична забрана жените да пеят. На практика обаче властите могат да преследват изпълнителки чрез разпоредби за обществения морал, неспазването на правилата за хиджаба или предполагаемо насърчаване на непристойно поведение.

Точно тези механизми превръщат един музикален концерт в съдебно дело.

Случаят на Ахмади отново насочи вниманието към протестите, които разтърсиха Иран през 2022 г. след смъртта на 22-годишната Махса Амини. Младата жена почина след задържането си от нравствената полиция за предполагаемо нарушение на правилата за носене на хиджаб.

Смъртта ѝ предизвика масови демонстрации под лозунга „Жена, живот, свобода“, които се превърнаха в символ на съпротивата срещу ограниченията върху правата на иранските жени.

Правозащитници: Това е изтезание

Международни правозащитни организации осъдиха наказанието на Ахмади и нейните колеги.

„Амнести интернешънъл“ още през юни призова присъдите да бъдат отменени, като определи бичуването като жестоко, нечовешко и унизително наказание, противоречащо на международната забрана за изтезания.

Организацията настоява иранските власти да премахнат задължителното забраждане и телесните наказания и да прекратят преследването на хора заради свободното им изразяване.

Директорът на организацията Iran Human Rights Махмуд Амири-Могадам също осъди решението, като противопостави суровото наказание на неспособността на властите да се справят с икономическите и инфраструктурните проблеми на страната.

Според правозащитниците случаят не е изолиран. Той е част от дългогодишни ограничения върху изкуството, женското присъствие в публичното пространство и свободата на изразяване в Иран.

Песента, която стигна до милиони

Парадоксът е, че концертът, проведен без нито един зрител в залата, достига до огромна публика благодарение на интернет.

Видеото показва певица, която не отправя политическа реч и не призовава към насилие. Тя просто изпълнява музика, облечена така, както сама е избрала.

За властите това се оказва достатъчно основание да задействат наказателната система.

Новината за бичуването идва само два дни преди 25 ноември-Международния ден за елиминиране на насилието над жените.

Докато по света започват кампании за защита на женските права, в Иран историята на Парасту Ахмади напомня, че за някои жени дори правото да пеят със собственото си лице и непокрита коса все още има висока цена.