Гърция е обхваната от 24-часова национална стачка днес, 25 ноември. Протестът засяга ключови обществени услуги, транспорта, образованието и здравеопазването, а демонстрации са насрочени в повече от 60 града. Хиляди служители от публичния сектор и други професионални организации настояват за по-високи възнаграждения, възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата и реални мерки срещу поскъпването на живота.

Към стачката се присъединяват синдикати на учители, болнични работници, железничари и моряци. Очакват се затруднения както за жителите на страната, така и за туристите и чуждестранните пътници, които планират придвижване между континенталната част и гръцките острови.

Искат връщане на 13-ата и 14-ата заплата

Основната организация зад протестната акция е синдикалната конфедерация на държавните служители АДЕДИ, която обяви 24-часова стачка в целия публичен сектор. Сред водещите искания са съществени увеличения на заплатите, възстановяване на двете допълнителни месечни възнаграждения и подобряване на условията на труд.

13-ата и 14-ата заплата в гръцкия публичен сектор бяха премахнати през 2012 г. в рамките на строгите мерки за икономии по време на дълговата криза. Става дума за коледна, великденска и лятна добавка, които преди съкращенията са представлявали общо две допълнителни месечни възнаграждения годишно.

Синдикатите настояват и за повече постоянни назначения в държавната администрация, здравеопазването и образованието, както и за мерки срещу високите цени на електроенергията, горивата и жилищата. Искат се още по-добра защита на трудовите права и по-силни обществени услуги.

Фериботите остават на пристанищата

Едни от най-сериозните затруднения са в морския транспорт. Моряшки синдикати обявиха 24-часова стачка, която обхваща различни категории плавателни съдове. Очакват се отменени курсове и промени в разписанията, включително по линиите към гръцките острови.

Сред участниците са синдикатите на корабните механици и на нисшия машинен състав, както и съюзът на моряците от търговския флот. Морските работници настояват за увеличение на възнагражденията и добавките с 12%, единен колективен трудов договор, по-добра безопасност и по-добра организация на работното време.

Исканията включват още 35-часова работна седмица, достатъчен екипаж на корабите, медицинско обслужване на борда и защита на моряците от изпращане в конфликтни зони.

За пътниците това означава, че пътуванията до островите могат да се окажат невъзможни в рамките на стачния ден. Туристите трябва да се свържат с корабните компании и да проверят дали резервациите им са променени.

Как се движи транспортът в Атина

Градският транспорт в гръцката столица работи с ограничения. Метрото, електрическата железница и трамваите в Атина се движат между 9:00 и 18:00 часа. Извън този интервал са обявени стачни прекъсвания, за да могат участниците в протестите да стигнат до демонстрациите.

Автобусите и тролейбусите в Атина се движат по разписание. В Солун също има промени в обществения транспорт, включително затваряне на три метростанции - "Венизелос", "Агия София" и "Синтагма" - по полицейско разпореждане.

Засегнат е и железопътният транспорт. За отделни линии са обявени промени, а пътниците трябва да следят актуалните съобщения на превозвачите.

Болниците работят с дежурни екипи, училищата са засегнати

В здравеопазването стачката обхваща болнични лекари и други служители в публичната система. Болниците и здравните центрове продължават да осигуряват спешна и неотложна помощ чрез дежурни екипи, но плановите дейности и административното обслужване могат да бъдат затруднени.

Учителските синдикати също се включват в протеста. Това може да доведе до нарушения в учебния процес, но не е обявено общонационално затваряне на всички училища. Родителите трябва да проверяват директно с учебните заведения дали занятията ще се проведат.

Сред исканията на учителите са повече средства за образованието, постоянни назначения, спиране на съкращаването и сливането на паралелки, както и по-добри условия за работа.

Полетите също са засегнати

Стачката засяга и въздушния транспорт. Очакват се отменени полети, като предварително обявената информация сочи 32 анулирани връзки, предимно към по-малки регионални летища. Част от синдикалните действия в авиационния сектор бяха оспорени по съдебен ред, но служители от други звена продължават участието си в протестите.

Пътниците трябва да проверяват директно при авиокомпаниите статуса на полетите си, тъй като са възможни промени и закъснения.

Протести в над 60 града

Мащабът на недоволството личи и от географията на протестите. Демонстрации са планирани в повече от 60 града. В Атина основното шествие започва в 10:30 часа на площад "Клафмонас", а в Солун протестиращите се събират пред паметника на Елефтериос Венизелос.

Към работниците се присъединяват и ученици, които подкрепят исканията за по-добри условия в училищата. В протестните действия участват десетки синдикални федерации и трудови центрове.

Стачката е поредният знак за натрупаното социално напрежение в Гърция. Зад исканията за възстановяване на старите възнаграждения стоят не само спорове за заплатите, но и по-широкото недоволство от поскъпването на живота, жилищните разходи и състоянието на публичните услуги.