Важна промяна, включително и за българските шофьори, пътуващи към Северна Гърция. От днес, 24 ноември, за шест месеца се затваря пътят между населените места Дато и Полистило в района на Кавала. Отсечката е част от пътната мрежа, използвана от много български граждани, които пътуват към Кавала, Драма и крайбрежието на Егейско море.

Ограничението ще остане в сила до 24 май 2027 г., като ще засегне пътуванията през коледните и новогодишните празници, Великден и началото на активния туристически сезон.

Решението е на Полицейската дирекция в Кавала и е свързано със строителството на новия пътен участък Е61, част от мащабния инфраструктурен проект за свързване на Драма с автомагистрала "Егнатия Одос“.

Строителните дейности обхващат участъка между пътния възел Кринидес и кръстовището Ставрос.

За времето на ремонта движението ще бъде пренасочено по обходен маршрут през вече изграденото преминаване КО3 и обслужващите пътища SR1 и SR1A. Те са двупосочни и са с ширина 5,50 метра.

Според гръцките власти временната организация на движението е необходима за безопасното извършване на строителните дейности, включително полагането на асфалтова настилка, както и за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

Фирмата изпълнител е задължена да осигури необходимата пътна сигнализация и мерки за безопасност през целия период на ограничението.

Българските шофьори, които влизат в Северна Гърция и се насочват към Драма, Кавала и околните населени места, трябва да предвидят промяната при планирането на своите пътувания и да следват обозначения обходен маршрут.

Ограничението е временно и ще бъде отменено след приключване на строителните дейности.