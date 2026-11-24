На едва 37-годишна възраст почина талантливата музикантка и педагог Радостина Симонова от Самоков. Вестта за кончината ѝ предизвика дълбока скръб сред нейните близки, приятели и колеги.

Радостина е една от талантливите възпитанички на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка", оставила ярка следа в историята на учебното заведение. Още като ученичка тя се откроява със своя изключителен талант,

всеотдайност и любов към българската народна музика.

Носител е на множество награди и лауреат на редица национални и международни конкурси.

След завършването си продължава своето образование в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, където, по думите на близките ѝ, е най-добрият студент в своя випуск.

"Радост беше дете чудо. Студент, най-добрият във випуска си в Музикалната академия в Пловдив.

Уникален музикален талант

– свиреше на всички музикални инструменти - акордеон, гайда, тамбура, мандолина...", споделят нейни приятели.

Доскоро Радостина е работила като музикален педагог и учител в детска градина в Самоков. Преди две години е отличена с общинска награда за постижения в музикалното образование на децата.

Била е и художествен ръководител на самодейни певчески групи, с които има многобройни участия в концерти и фестивали в България и чужбина.

"Обичаше българския фолклор, книгите, животните, обичаше да пее, да кара ски из Рила и Пирин. Радостина Симонова винаги ще е жива в спомените на приятелите ѝ. Светла да е паметта ѝ!", допълват близките ѝ.

От Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка" също се сбогуваха със своята възпитаничка с емоционални думи:

"Никога не сме преставали да следим творческото ѝ развитие, да се вълнуваме от изявите ѝ и с гордост да се радваме на всеки неин успех. Защото тя остана наша ученичка не само по диплома, а и по дух, талант и принадлежност към голямото семейство на НУФИ "Широка лъка".

Музиката, която Радостина създаде и сподели, ще продължи да звучи, а споменът за нея ще остане жив в сърцата на всички, които са я познавали и обичали.



