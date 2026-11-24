Разкритата схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения е само малка част от злоупотребите в системата. Това предупреди Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите след мащабната полицейска операция, при която бяха задържани 14 души. Според него контролните органи не изпълняват достатъчно ефективно задълженията си, въпреки че разполагат с електронна информация за медицинските дейности. Пред бТВ той постави въпроса за отговорността на НОИ и НЕЛК, ниските възнаграждения в комисиите и рисковете за действително болните пациенти.

Това е върхът на айсберга

"Не трябва да се очаква полицията да установява тези нарушения. Това трябва да го установява системата. Още повече, че от две години има Национална здравноинформационна система, всичко е електронно", заяви Таушанов.

Той посочи Националния осигурителен институт и Националната експертна лекарска комисия като институциите, които трябва да осъществяват контрол. Според него те не реагират достатъчно ефективно на съществуващите сигнали, поради което се разкриват само отделни случаи на злоупотреби.

Трима лекари и 30 000 прегледа

Особено остър беше коментарът на Таушанов за необичайно големия брой медицински прегледи, отчитани от отделни специалисти. В разговора беше поставен въпросът възможно ли е трима лекари да извършат над 30 000 прегледа за две години. "Не могат, разбира се", категоричен беше той.

Според представителя на пациентската организация подобни данни би трябвало автоматично да предизвикват проверки. "Естествено, всички се правят, че не ги виждат", коментира Таушанов. Той допълни, че НОИ разполага с анализи за големите регионални различия при издаването на ТЕЛК решения, но това не води до достатъчно резултатни мерки.

Електронната система също може да бъде заобиколена

Случайното разпределение на документите между ТЕЛК комисиите беше въведено като мярка срещу корупцията. Според Таушанов обаче и този механизъм не гарантира, че няма да се извършват злоупотреби.

Той заяви, че заинтересовани лица могат предварително да научат коя комисия ще разглежда документите им и кои лекари участват в нея. Таушанов изрази съмнения и относно обсъжданото използване на изкуствен интелект за откриване на нередности. Според него съществува опасност подобна система да затрудни действително болни хора, докато документи с невярно съдържание могат да изглеждат по-добре обосновани.

Ниските заплати създават предпоставки за корупция

Сред сериозните проблеми Таушанов открои и заплащането в ТЕЛК комисиите. По представените от него данни в България работят 144 комисии, които разглеждат стотици хиляди решения годишно. В същото време в НЕЛК са постъпили около 26 000 жалби.

"Не може един технически секретар в ТЕЛК комисия да получава минимална работна заплата. Не може един лекар в ТЕЛК да получава 1200-1300 евро. Това фактически е основание за наличие на корупция. Не са обезпечени тези хора", заяви той.

Таушанов посочи и недостатъчно ефективните санкции като причина за усещането за безнаказаност при установени нарушения.

Близо 79 000 нови пациенти с ТЕЛК за година

Представителят на пациентската организация обърна внимание и на хората, които действително страдат от тежки заболявания. По цитираните от него данни през 2024 г. около 79 000 души са преминали за първи път през медицинска експертиза за намалена работоспособност.

Сред тях приблизително 22 000 са били със сърдечносъдови заболявания, 15 000 с онкологични и около 6900 с ендокринни заболявания. Според Таушанов недостатъчната профилактика, липсата на ефективни скринингови програми и ограниченият достъп до рехабилитация допринасят за увеличаването на броя на хората с трайно намалена работоспособност.

Онкоболните плащат за важни изследвания

Таушанов постави и проблема с биомаркерната диагностика при онкологичните заболявания. По думите му в България има около 310 000 онкологични пациенти, а пациентските организации от години настояват НЗОК да поеме разходите за тези изследвания.

Биомаркерната диагностика позволява да се установят определени характеристики на тумора, които имат значение за избора на лечение. Според Таушанов част от необходимите изследвания продължават да се заплащат от самите пациенти. "Ние като пациентски организации - за нас това е абсолютно неприемливо", заяви той.

На 2 декември в София предстои форум, посветен на изпълнението на Националния план за борба с рака. Таушанов отправи критики и към програмите за профилактика и ваксинация срещу човешкия папиломен вирус, както и към работата по превенцията на сърдечносъдовите заболявания.