На 24 ноември Българската православна църква почита паметта на света великомъченица Екатерина Александрийска и свети великомъченик Меркурий. Денят е познат в народния календар като Катерининден и е свързан с вековни обичаи за здраве, закрила на децата и благополучие в семейството. Света Екатерина се почита като покровителка на майките, невестите и младите момичета. Според старите български вярвания на този ден трябва да се раздаде обреден хляб, а някои домашни дейности се избягват, за да бъдат предпазени близките от болести и нещастия.

Света Екатерина защитила вярата си пред 50 мъдреци

Света Екатерина живяла в Александрия през IV век и произхождала от знатно и богато семейство. Още в младостта си получила забележително образование, изучавала философия, медицина и различни науки. Според църковното предание тя била необикновено красива и мъдра, а много знатни младежи желаели да се оженят за нея.

Екатерина обаче заявила, че ще приеме за съпруг единствено човек, който я превъзхожда по благородство, богатство, красота и мъдрост. След среща с християнски духовник тя приела светото Кръщение и посветила живота си на Иисус Христос.

Когато император Максимин организирал езически празненства в Александрия, младата християнка открито се противопоставила на идолопоклонството. Владетелят повикал 50 учени и философи, които трябвало да я убедят да се откаже от вярата си. Вместо това Екатерина защитила християнското учение с такава убедителност, че според житието й мнозина от мъдреците приели Христос.

Разгневеният император заповядал светицата да бъде измъчвана. Преданието разказва, че тя била осъдена на мъчение с колело, снабдено с остриета, но Божията сила разрушила страшното съоръжение. Накрая Екатерина била посечена с меч, след като отказала да се отрече от Христос.

Мощите на светата великомъченица се пазят в прочутия манастир "Света Екатерина" в подножието на Синайската планина. Нейният живот остава пример за непоколебима вяра, духовна сила и християнско мъжество.

Медени питки пазят децата от болести

В българските народни традиции Катерининден е преди всичко празник на майчината грижа и закрилата на децата. Най-разпространеният обичай е приготвянето на малки обредни питки, които се намазват с мед, петмез или рачел и се раздават на съседи и роднини.

Според старите поверия стопанките трябва да станат рано сутринта и да замесят нечетен брой питки - пет, седем или девет. В някои краища на страната тестото се приготвя с мълчана вода, а питките се украсяват с вретено. Раздаването им е свързано с пожелание за здраве и предпазване от шарка и други болести.

Особено любопитен е обичаят, при който майката взема две питки и застава на кръстопът. Там тя дава на минувачите да си отчупят от хляба с думите: "Ха, вземи за Света Катерина да ни е край дома и да ни пази от Шарко и Беско!"

Този ритуал е познат най-вече в Южна България, където светицата е почитана като закрилница срещу шарка и бяс, посочват етнографски описания на народния календар.

Съществуват и забрани, свързани с празника. На много места жените избягвали тежката домашна работа, шиенето и използването на остри предмети. Вярвало се, че нарушаването на тези ограничения може да донесе болест или нещастие в дома.

Момите гадаят за женитба, хиляди празнуват имен ден

Катерининден е свързан и с обичаи за любов и бъдещ брак. Според народното поверие неомъжените момичета поставяли ябълкова клонка под възглавницата си с надеждата да сънуват бъдещия си съпруг.

Друг обичай повелява на 24 ноември да се откъсне черешова клонка и да се постави във вода. Ако тя разцъфти до края на декември, това се смята за щастливо предзнаменование и знак за предстояща женитба.

На този ден Православната църква почита и свети великомъченик Меркурий, който бил войник в римската армия през III век. Според житието си той проявил изключителна храброст, но когато бил принуден да принесе жертва на езическите богове, отказал да се отрече от християнската вяра. Заради това бил подложен на мъчения и посечен с меч.

На 24 ноември имен ден празнуват Екатерина, Катерина, Катя, Кате, Катина, Катрин, Катрина, Тина и други производни на името.

Името Екатерина се свързва с гръцката дума за чистота. В християнската традиция то символизира духовна непорочност, твърдост във вярата и мъдрост.