Рожден ден днес празнува популярната българска актриса и телевизионна водеща Диана Любенова. Родена е на 24 ноември 1972 г. във Видин. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на професор Димитрина Гюрова.

Кариерата ѝ в киното стартира успешно в края на 90-те години, участвайки в емблематични български продукции. Освен на родната сцена, Любенова се снима в редица международни кино и телевизионни проекти, партнирайки си със световни звезди.

Паралелно с актьорската професия тя изгражда забележителна кариера като телевизионен журналист и водещ. Утвърждава се като едно от разпознаваемите лица на bTV (до 2021 г.), след което преминава в БНТ (до 2026 г.).

В личен план Диана Любенова е омъжена за американския продуцент Лес Уелдън, с когото имат дъщеря - София. Със своята харизма, професионализъм и елегантност тя остава едно от най-разпознаваемите лица в българския театър, кино и телевизия.

Днес празнуват още:

Ангелин Балсамаджиев, режисьор и сценарист

Красимир Цигуларов, журналист

Светослав Николов, актьор и режисьор