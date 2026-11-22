Дядо Гавриил беше пример и образец за архипастирско служение за всички нас. По пътя на служението на Бога, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да се определи и не само да заяви принадлежността си към Църквата, не само да заяви, че е вярващ човек, но да поеме върху себе си монашеско-свещеническо служение. Това каза патриарх Даниил пред миряните днес след края на патриаршеската света литургия в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.

„Рано тази сутрин се престави в Господа Ловчанският ц. След кратко боледуване, Бог го прибра при себе си, както свидетелства Свещеното писание страда ли един член на църквата, с него страдат всички чинове, така че за всички нас тази вест действително е скръбна“, каза патриархът. „Отправяме молитва Господ Бог да приеме душата на своя раб в своите селения, да го упокои, да Му прости всичко, което като човек е прегрешил и да го всели в селенията на праведните“, каза още той.

„През много трудности преминава неговото служение, но тази негова ревност по Бога, това негово желание да послужи, да отдаде сили и живота си на Бога, бяха отличителна черта на неговия характер, на неговата личност. Беше изключително принципен, дълбоко предан на Бога архиерей и служението му като Ловчански митрополит тази година отбеляза 25 години, през което време постигна изключително много в тази нелесна епархия с до голяма степен непросветен народ, с така преобладаващо друго мирово зрение. Но дядо Гавриил обедини силите на свещенството, на народа, за да построи прекрасен храм – „Св. св. Кирил и Методий“, да основе първото в страната ни начално църковно училище. Първото построено църковно училище след 9 септември. Преди това сме имали такива училища“, каза още патриарх Даниил за митрополит Гавриил.

„Стараеше се да ръкополага добри свещеници, да бъде на висота монашеството в епархията и почти от нищо постигна много. И затова неговата загуба е голяма“, каза още патриархът. Допълни, че дядо Гавриил има „изключително голям принос в дейността на Светия синод и голяма помощ в нашето служение“.

„Дядо Гавриил беше отхвърлил тази логика, по която се движат много човеци днес, още в онова време, когато държавната идеология учеше, че няма за какво друго да се живее, няма задгробен живот, няма душа, няма надежда за човека, след него е смърт. Той беше отхвърлил тази логика в ранните си години още. И действително се стараеше да богатее в Бога. Беше пример за всички в това отношение“, каза още българският патриарх.

Пред миряните патриархът съобщи, че днес, малко по-късно тялото ще бъде изложено в параклиса на Светия синод. Опелото и погребението ще бъдат във вторник, 24 ноември, сутринта в Ловеч.

След литургията прикани всички представители и епархийски избиратели от околиите да се отправят към Светата митрополия за избори за епархийски избиратели и делегати на църковния събор. „Малко натоварен с множество събития е този ден, но Бог да помага на всички да носим своя кръст и да вървим неизменно към заветната на всеки един човек – царството Божие“, каза още патриархът.