Тъжна вест за Българската православна църква. Ловчанският митрополит Гавриил е починал тази сутрин след продължително тежко боледуване. Информацията е потвърдена от Ловчанската епархия. Владиката беше на 76 години и през последните седмици се намираше в критично състояние във Военномедицинската академия в София.

Три седмици лекарите се бориха за живота му

Митрополит Гавриил беше приет във ВМА на 4 ноември с диагноза остър панкреатит. Заради тежки усложнения състоянието му се влоши и се наложи да бъде поставен в изкуствена кома, на апаратна белодробна вентилация и животоподдържащи системи.

През последните дни от болницата идваха все по-тревожни новини. На 20 ноември беше съобщено, че състоянието на духовника се е влошило критично, а негови близки и православни християни отправиха призив за усилени молитви за оздравяването му.

"С дълбока скръб и душевна мъка известяваме, че тази сутрин се престави в Господа Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Бог да го прости и упокои в Царството Небесно", съобщиха от Ловчанската епархия.

Само преди два дни "Стандарт" съобщи за критичното състояние на владиката и за молитвите, които православната общност отправяше за неговото възстановяване.

От строителен инженер до митрополит

Ловчанският митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. Част от детството му преминава в Чехословакия, където завършва основното си образование.

След завръщането си в България учи във Висшия инженерно-строителен институт в София, който завършва през 1973 г. Още като студент обаче започва да се интересува задълбочено от православната вяра и постепенно избира духовното поприще.

На 27 декември 1979 г. приема монашество в Клисурския манастир "Света Петка" край Банкя с името Гавриил. По-късно продължава богословското си образование, специализира в Московската духовна академия и защитава научна степен по богословие.

През 1998 г. е ръкоположен за епископ с титлата Макариополски и става викарий на Софийския митрополит. На 28 януари 2001 г. е канонически утвърден за Ловчански митрополит.

През следващите 25 години развива мащабна духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред най-значимите му инициативи е изграждането на катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Ловеч. Владиката работи активно и за православното образование, като подкрепя създаването на православно училище в града.

Митрополит Гавриил изпълнява важни задължения и в Светия синод. Ръководи работната група по религиозно образование, Върховния църковен съвет и Културно-просветния отдел.

Беше сред кандидатите за български патриарх

През 2024 г. митрополит Гавриил беше един от тримата кандидати за български патриарх след кончината на патриарх Неофит. Той участва в избора заедно с Врачанския митрополит Григорий и Видинския митрополит Даниил, който впоследствие беше избран за предстоятел на Българската православна църква.

През януари 2026 г. Ловчанската епархия отбеляза 25 години от избора на Гавриил за неин митрополит. На тържествата присъства и патриарх Даниил, който говори за заслугите му в духовно-просветната дейност, храмостроителството, милосърдието и грижата за манастирите.

Тогава митрополит Гавриил направи равносметка за своя четвъртвековен път начело на епархията. "Този път не бе нито лек, нито без изпитания. Но той бе и път на благодат, на срещи с живата вяра на народа Божи, на споделена молитва, на радости и скърби, които преживявахме заедно - като едно църковно тяло", заяви владиката.

Освен с църковното си служение той беше известен и със своята ангажираност към обществените и нравствените въпроси. Ловеч го удостои със званието почетен гражданин през 2015 г. за приноса му към духовното развитие на града.