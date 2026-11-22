Рожден ден днес празнува българската балерина, актриса, юрист и първата носителка на титлата "Мис България" Бранимира Антонова.

Родена на 22 ноември 1952 г. в София, тя завършва Държавното хореографско училище в столицата и проявява артистичния си талант още от дете. Големият ѝ пробив идва през 1967 г., когато едва на 15-годишна възраст печели първия официален конкурс за красота у нас - "Мис София", който я утвърждава в историята като първата "Мис България" от тази епоха. Естествената ѝ хубост и изящество веднага привличат вниманието на киното и модната сцена.

Антонова гради успешна кариера като балерина и се снима в редица обичани български игрални филми от края на 60-те и 70-те години. Успоредно с актьорските си изяви тя е един от най-популярните фотомодели в страната.

По-късно в живота си Бранимира Антонова завършва право и се оттегля от светлините на прожекторите, посвещавайки се на семейството си, дъщеря си Мария и тримата си внуци. Тя остава в българската памет като символ на неподправената естествена красота и елегантност.

Днес празнуват още:

Иван Киров, бизнесмен

Росица Вълканова, актриса, режисьор и продуцент

Д-р Галина Генова-Георгиева, началник Отделение по трансфузионна хематология в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Анжела Петрова, началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера

Д-р Димитър Велев, началник Отделение по урология в МС „Здраве“, гр.Пазарджик