Тримата непълнолетни младежи на 14, 15 и 16 години, обвинени за изнасилването на момиче на 15 години, остават за постоянно в ареста. Софийският районен съд уважи искането на прокуратурата и наложи на всеки от обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Те са привлечени към наказателна отговорност за блудствени действия с 15-годишно момиче.

Решението е взето на заседание при закрити врата заради непълнолетието на обвиняемите. На излизане от съдебната зала прокурор Георги Георгиев потвърди, че съдът е уважил исканията на държавното обвинение.

"Такава тежка мярка на непълнолетно лице се взема много рядко. Трябва да има някаква изключителност на случая по закон дори. И съдът съвсем правилно прецени, че такава изключителност действително има по това дело", заяви прокурорът, цитиран от NOVA.

Той отказа да разкрие подробности за обстоятелствата, от които произтича тази изключителност, както и каква мярка е поискала защитата. Обяснението му е, че делото засяга непълнолетни лица и разследването все още е в ранен етап.

"Разследването е в ранен етап, но въпреки това са извършени изключително много действия по разследването. И предстои да се извършат още такива", допълни Георгиев.

Парти за Хелоуин завършва с разследване за сексуално насилие

Случаят е от нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. В апартамент в София се провеждало парти по случай Хелоуин, на което присъствали повече от десет младежи - момчета и момичета.

Според информацията, огласена от Софийската районна прокуратура, пострадалото 15-годишно момиче и част от останалите присъстващи били в безпомощно състояние. Разследващите проверяват какви са причините за това. Към момента на огласяване на първоначалните данни не е имало категорични доказателства, че младежите са употребили наркотици.

На адреса пристигнал полицейски патрул след сигнал за силен шум. Униформените видели момичето в неадекватно състояние. В жилището имало и пълнолетен човек. Полицаите предупредили присъстващите за нарушаването на обществения ред и напуснали.

Трима обвиняеми, единият с предишни криминални прояви

На 20 ноември Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност три момчета на 14, 15 и 16 години. Те са обвинени в блудствени действия с лице, ненавършило 16-годишна възраст.

По данни на прокуратурата и тримата са неосъждани. Единият обаче има предишни криминални прояви, свързани с кражби и неправомерно отнемане на чужди вещи. Другите двама не са били известни с подобни прояви.

Първоначално момчетата са задържани за 24 часа, а впоследствие срокът на задържането им е удължен до 48 часа. След това прокуратурата поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение. С решението си магистратите уважиха искането.

ГДБОП: Пълното заличаване на записите е изключително трудно

Един от най-тревожните аспекти на случая е разпространението на видеозаписи от насилието. Кадри са се появили в социалните мрежи и чат приложения, превръщайки преживения от момичето ужас в съдържание, което може да бъде копирано и препращано многократно.

Въпреки усилията на институциите да ограничат разпространението и да премахнат записите от онлайн пространството, гарантирането на пълното им заличаване е изключително трудно. От ГДБОП обясняват, че службите срещат сериозни ограничения, когато материалите вече са разпространени извън публичните социални платформи.

Особено сложно е проследяването на съдържание в т.нар. тъмна мрежа. Допълнително предизвикателство е директният обмен между потребители - чрез лични съобщения, затворени групи и изпращане на файлове от човек на човек.

Когато един запис бъде свален от публична платформа, това не означава, че всички негови копия са премахнати. Файлът може вече да е изтеглен и съхранен на множество устройства, а след това да бъде разпространяван отново без първоначалната публикация да е достъпна.

Така усилията на службите не се изчерпват с премахването на видимите публикации. Необходимо е да се ограничат новите разпространения, да се установяват местата, на които материалите се появяват, и да се работи с платформите за свалянето им. От ГДБОП подчертават, че веднъж попаднало в интернет, подобно съдържание трудно може да бъде заличено напълно.

Държавната агенция за закрила на детето също е поискала видеоклиповете да бъдат премахнати от социалните мрежи. Сигналът до институцията е подаден от майка, попаднала на един от записите онлайн.

Разпространението на подобни кадри причинява допълнителна вреда на пострадалото дете. Затова призивът към потребителите е да не ги споделят, препращат или публикуват повторно, дори с намерението да осъдят случилото се.

Социалните служби работят с момичето и близките му

Докато тримата обвиняеми са в ареста, социалните работници вече провеждат разговори с пострадалото момиче и неговите близки. Предстои да бъде направена подробна оценка на обстоятелствата и средата, в която живее детето, за да се изясни как се е стигнало до насилието.

По думите на социалния министър Наталия Ефремова е задействан координационен механизъм между институциите и са предприети необходимите мерки за работа както с момичето, така и с неговото семейство.

Министърът уточни, че подобна оценка не може да бъде извършена незабавно. Тя изисква време, срещи и разговори в специализирана среда. Работата по случая продължава.

Предвижда се социалните служби да разговарят и с тримата обвиняеми младежи. Те и техните семейства ще бъдат насочени към подходяща подкрепа. Ефремова определи случилото се като абсолютно недопустимо.

По информация на министъра тримата младежи не са били познати на социалните служби преди случая. Работата с тях и семействата им ще помогне да се прецени какви мерки са необходими и как да се предотвратят подобни прояви.

Едно от момчетата е пребито

Докато институциите разследват случая, в социалните мрежи се появи и видеозапис на физическа саморазправа с едно от момчетата, сочени за участници в посегателството. Според разпространената информация младежът е бил пребит.

Засега няма достатъчно официално потвърдени подробности за извършителите, мястото и точния момент на нападението. Не е установено и дали побоят е пряко свързан със случая.

Появата на тези кадри поставя още един сериозен въпрос - може ли общественото възмущение да се превърне в нов акт на насилие. Обвиненията срещу тримата младежи са тежки, но вината им трябва да бъде установена от съда. Саморазправата не е заместител на правосъдието и представлява отделен проблем, който също изисква проверка.

Разследването продължава

Прокуратурата съобщи, че въпреки ранния етап на разследването вече са извършени множество процесуално-следствени действия. Предстои да бъдат събрани още доказателства, да се изяснят ролите на тримата обвиняеми и да се проверят всички обстоятелства около случилото се в нощта на Хелоуин.

Отделно внимание ще бъде отделено на действията на полицейския патрул, състоянието на присъстващите и пътя, по който видеозаписите са попаднали в интернет. Проверява се и друг клип със стрелба с пистолет, заснет няколко дни преди партито. По информация на прокуратурата той се отнася до отделен случай, макар в него да участват лица, присъствали и на събирането.

Съдът вече постанови най-тежката мярка за неотклонение и за тримата обвиняеми. Но за 15-годишното момиче изпитанието не приключва с ареста им. Докато видеозаписите продължават да съществуват в интернет, рискът от повторното им разпространение и нова травма остава. А отговорността на институциите е не само да разследват престъплението, но и да защитят детето от последиците, които могат да го преследват дълго след края на делото.