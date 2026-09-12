Община Стара Загора се включи в кампанията, която е под мотото “Бъди смел, бъди добър!“
Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца продължава в Стара Загора до 20 ноември
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Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца продължава в Стара Загора до 20 ноември
София. Децата са били бити от възпитателите в интерната в Стралджа, а освен това е имало „изключително брутално" насилие между децата, заяви в ефира н...
София. Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ започва тематична планова проверка „Ранни раждания и превенция на изоставянето на новородени дец...
София. „Не е започнала дискусия за преместването на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) към Министерството на младежта и спорта. Такова реш...
Благоевград. Държавната агенция за закрила на детето наложи глоба от 7000 лв. на гръцки гражданин за незаконната комуна в благоевградското село Бистри...