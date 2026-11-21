Стотици българи извиха днес опашка пред Националния осигурителен институт н София, за да получат лична консултация в НОИ какво се случва с техните осигурителни права и колко близо са до пенсията. Още от сутринта пред сградата на института в София се събраха граждани с документи в ръка и с въпроси, които за мнозина са свързани с години труд, несигурност и притеснение дали ще успеят да докажат стажа си.

Първият ден на отворените врати премина под знака на кампанията "Попитай НОИ". За първи път ръководството на института организира подобни консултации в почивен ден, за да даде възможност и на работещите хора да получат индивидуални разяснения, без да се налага да отсъстват от работа.

В рамките на три часа - от 9 до 12 часа, посетителите разговаряха с експерти по пенсиите, осигурителния стаж и доход, обезщетенията и преноса на осигурителни права. Лично управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева и подуправителят Ивайло Здравков се включиха в срещите с гражданите.

Един липсващ документ може да промени всичко

Сред най-чувствителните теми се оказа доказването на осигурителен стаж от минали години. Особено сложна е ситуацията за хората, работили в предприятия, които впоследствие са прекратили дейността си, обявени са в несъстоятелност и нямат правоприемник. В такива случаи трудовата книжка невинаги е достатъчна, а ведомостите за заплати и останалите документи може да са трудно откриваеми.

НОИ поддържа специален осигурителен архив, в който се съхраняват ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник. От тях могат да бъдат издавани удостоверения за трудов и осигурителен стаж, както и за осигурителен доход.

Ако в архива не бъдат открити данни за съответния период, съществува и възможност стажът да бъде установен по съдебен ред. За целта НОИ издава специално удостоверение, което служи пред съда. Така липсата на архивни документи не означава автоматично, че човек губи всяка възможност да докаже положения труд.

Именно затова специалистите съветват гражданите да проверяват осигурителната си история предварително, а не едва когато настъпи моментът за пенсиониране. Колкото по-рано бъдат открити пропуските, толкова повече време има за събиране на доказателства и изясняване на обстоятелствата.

Кога можем да се пенсионираме през 2026 г.

Въпросите за възрастта и необходимия стаж също са сред най-честите поводи за консултации. През 2026 г. жените придобиват право на пенсия при навършени 62 години и 6 месеца и 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца стаж.

За хората, които не успяват да съберат необходимия стаж по общия ред, законодателството предвижда и друга възможност. При навършени 67 години пенсия може да бъде отпусната при наличие на най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

Има и вариант за по-ранно пенсиониране - до една година преди достигането на стандартната възраст, но само ако човек вече е изпълнил изискването за необходимия осигурителен стаж. Цената на това решение е пожизнено намаление на пенсията с 0,4% за всеки недостигащ месец.

Може ли да си купим липсващия стаж

Сред въпросите, предизвикали интерес, е и възможността човек да закупи недостигащ осигурителен стаж. Законът допуска това при определени условия. Завършилите висше или полувисше образование могат да внесат осигурителни вноски за периода на обучението си, но не повече от срока, предвиден в учебния план. Предвидена е и възможност за закупуване на до пет години недостигащ стаж за пенсиониране по общия ред.

Това обаче не означава, че всеки период без работа може да бъде превърнат в осигурителен стаж срещу заплащане. Възможностите са изрично определени в Кодекса за социално осигуряване и се преценяват според конкретния случай.

Затова предварителната консултация е важна и от финансова гледна точка. Преди да внесат пари, хората трябва да знаят точно колко стаж не им достига, дали имат право да го закупят и как това ще се отрази на пенсионирането им.

Работил си в чужбина? Стажът не се губи

Все повече българи са натрупали осигурителни периоди в различни държави и се питат дали годините, прекарани на работа зад граница, ще бъдат признати при пенсиониране у нас.

За работилите в държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария действат правила за координация на социалноосигурителните системи. Когато българският стаж не е достатъчен за придобиване на право на пенсия, могат да бъдат взети предвид и осигурителните периоди, натрупани в другите държави.

Това не означава, че България изплаща пенсия за всички години, прекарани в чужбина. Всяка държава определя и изплаща своята част според собственото си законодателство и осигурителните периоди, придобити на нейна територия. При определени условия институциите обменят необходимата информация помежду си.

Подобни правила действат и при държавите, с които България има сключени двустранни договори за социална сигурност. Затова хората, работили зад граница, трябва да представят информация за осигурителната си история, за да бъде преценено кои периоди могат да бъдат зачетени.

От наследствени пенсии до обезщетения за безработица

Консултациите не се ограничиха само до въпросите за пенсионирането. Гражданите потърсиха помощ и за наследствени пенсии, забавени преписки, обезщетения за безработица, временна неработоспособност и инвалидни пенсии.

Интерес имаше и към електронните услуги на института, както и към издаването на персонален идентификационен код, с който осигурените могат да проверяват данните си и да използват различни електронни справки.

Според ръководството на НОИ хората над 55-60 години проявяват по-голяма активност и често започват да се интересуват от пенсионните си права години преди да достигнат необходимата възраст. При по-младите тази култура все още не е достатъчно развита.

Затова институтът планира да насърчава информираността още в началото на трудовия път чрез инициативите "Запознай се с правата си" и "Влез в играта". Идеята е хората да знаят как се натрупва осигурителният им стаж, какви са задълженията на работодателите и защо е важно да следят данните си.

"Попитай НОИ" излиза извън София

Големият интерес към първия ден на отворените врати показва, че гражданите имат нужда не просто от обща информация, а от конкретни отговори за собствената си осигурителна история.

Кампанията няма да се провежда всяка събота, но НОИ планира да обявява предварително нови дати за срещи. От началото на следващата година към инициативата трябва да се присъединят и териториалните поделения на института в страната.

Така възможността за лична консултация няма да бъде ограничена само до София. А за хората, които наближават пенсионна възраст, подобна среща може да се окаже решаваща - защото зад всяка преписка стоят години труд, осигуровки и очакването те да бъдат признати.