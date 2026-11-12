НОИ обяви ключова новина, определяща е за пенсиите

Националният осигурителен институт обяви новите данни за средния осигурителен доход в страната. През септември 2026 г. показателят достига 1069,36 евро, а средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца е 1018,78 евро. Именно втората сума има особено значение за пенсионерите и хората, на които предстои пенсиониране, тъй като участва пряко в изчисляването на новоотпуснатите пенсии.

Средният осигурителен доход премина 1069 евро

Според публикуваните от НОИ данни средният осигурителен доход за страната през септември 2026 г. възлиза на 1069,36 евро.

За периода от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г. средномесечният осигурителен доход е 1018,78 евро. Двата показателя отразяват различни периоди, но и двата са важни за проследяването на доходите, върху които работещите в България правят осигурителни вноски.

Месечният показател показва равнището на осигурителните доходи за конкретния месец, докато 12-месечната стойност изглажда колебанията и служи за определяне на пенсионната база.

Защо тези 1018,78 евро са толкова важни за пенсиите?

Средномесечният осигурителен доход за страната не е просто статистика на НОИ. Той е един от основните показатели, които участват във формулата за определяне на размера на новоотпуснатите пенсии.

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване при изчисляването на индивидуалния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се използва средномесечният осигурителен доход за страната за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията.

Това означава, че за хората, които се пенсионират през октомври 2026 г., базата е 1018,78 евро.

Механизмът има съществено значение, защото размерът на пенсията не се определя само от годините трудов стаж. Важна роля играе и осигурителният доход, върху който човек е внасял осигуровки през трудовия си живот.

Как се отразява осигурителният доход на личната пенсия?

При изчисляването на пенсията се вземат предвид индивидуалният коефициент на човека, осигурителният му стаж и средният осигурителен доход за страната за съответния 12-месечен период.

На практика това означава, че при равни други условия по-високият осигурителен доход през трудовия живот води до по-висок индивидуален коефициент и съответно до по-голяма пенсия.

Средният доход за страната служи като отправна точка, спрямо която се съпоставя личният осигурителен доход. Ако човек се е осигурявал върху суми над средните за страната, това може да увеличи индивидуалния му коефициент. Ако доходът му е бил по-нисък, ефектът е обратен.

Затова и всяка нова стойност, обявена от НОИ, е важна за хората, които скоро ще придобият право на пенсия. Тя участва в определянето на началния размер на пенсията им и може да повлияе върху крайната сума, която ще получават всеки месец.