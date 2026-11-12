Нов удар с газа до дни! Искат още 14% поскъпване

Нов удар по джоба ни готви „Булгаргаз“ до дни. Компанията поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране природният газ да поскъпне с малко над 14% през декември. Ако КЕВР одобри заявлението, един мегаватчас ще се продава за 66,83 евро без таксите и налозите.

В предложената цена са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, които покриват близо една трета от потреблението. В ценообразуването участват още внос на втечнен природен газ от Турция и Гърция, както и добив от газохранилището в Чирен.

От „Булгаргаз“ посочват, че заложената такса към турската компания „Боташ“ за количествата, предвидени за внос от Турция, е намалена.

Преди окончателното решение на енергийния регулатор предстои обществено обсъждане на предложението.

През ноември природният газ поскъпна с 32,52% и достигна 58,43 евро за мегаватчас. КЕВР определи тази цена в началото на месеца, като тарифата се прилага със задна дата от 1 ноември.

Одобрената ноемврийска цена беше малко под първоначалното искане на обществения доставчик. „Булгаргаз“ първоначално предложи увеличение с 34%, но на откритото заседание оттегли офертата и заяви, че ще търси резерви за по-ниска цена.