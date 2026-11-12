Голяма промяна с мощните коли. Вдигат акциза

Собствениците на най-мощните автомобили ще плащат нов акциз, който може да достигне 6000 евро. Данъкът ще удари луксозните спортни коли и мощните машини с двигатели над 340 конски сили, но електромобилите остават извън обсега му. Това предвиждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове, приети на първо четене от парламента без дебат.

Предложението въвежда четири категории според мощността на двигателя, като размерът на акциза нараства с всяко следващо стъпало. Така за най-мощните автомобили сумата достига 6000 евро – сериозна допълнителна тежест за притежателите на суперколи и автомобили от най-високия клас.

Четири стъпала за мощните двигатели

Новият акциз ще се прилага за автомобили с мощност от 250 киловата нагоре, което се равнява приблизително на 340 конски сили. Размерът му ще зависи от мощността на двигателя.

За автомобилите между 250 и 300 kW акцизът ще бъде 500 евро. При мощност от 301 до 350 kW сумата скача на 1500 евро. Собствениците на машини с двигатели между 351 и 500 kW ще трябва да платят 3000 евро, а за автомобилите над 500 kW налогът достига 6000 евро.

Това означава, че колкото по-мощен е автомобилът, толкова по-сериозна ще бъде и акцизната тежест. Най-високата категория обхваща колите с над 680 конски сили – територията на истинските автомобилни зверове.

Електрическите автомобили се разминават с новия налог

От новото облагане са изключени изцяло електрическите автомобили. Така законопроектът прави ясно разграничение между мощните коли с двигатели с вътрешно горене и електромобилите, независимо от техните характеристики.

При хибридните автомобили обаче ще има специално правило. За определяне на акциза ще се взема предвид единствено максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, ако тя е равна или надхвърля 250 kW. Данните ще се установяват чрез сертификата за съответствие на автомобила или друг приложим официален документ.

Извън обхвата на мярката остават и специализираните автомобили със служебно предназначение. Това са линейки, противопожарни коли и превозни средства със специален режим на движение.

Само управляващите подкрепиха предложението

Промените бяха приети на първо четене без парламентарен дебат. „За“ гласуваха единствено народните представители от „Прогресивна България“ и един депутат от „Демократична България“.

Основният мотив за въвеждането на новия акциз е осигуряването на допълнителни приходи в държавния бюджет. Според вносителите облагането на автомобилите с изключително висока мощност ще разшири приходната база, като засегне сравнително ограничена група превозни средства.

Предстои законопроектът да премине и през следващите етапи на парламентарната процедура, преди промените да станат окончателни.

Забраняват продажбата на домашна ракия в търговски обекти

Законопроектът съдържа и друга съществена промяна, която засяга производителите на домашна ракия. Предвижда се забрана за държане, предлагане и продажба на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в места или помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност.

Текстът цели да ограничи нерегламентираната реализация на алкохол, произведен в малки казани. Така законодателят поставя допълнителна граница между традиционното домашно производство за лична употреба и търговията с алкохолни напитки.

По-строг контрол върху акцизните стоки

Предложените изменения засягат още движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електрическа енергия и други стоки, облагани с акциз.

Целта е да се отстранят съществуващи неясноти в законодателството и да се осигури по-ефективен контрол. В същото време се декларира стремеж да не се създават излишни административни пречки пред коректните икономически оператори.

Предвижда се и регламентиран краен срок за продажба на акцизни стоки със стар образец на бандерол. Става дума за тютюневи изделия и алкохолни напитки, които вече са облепени с бандерол, валиден до датата на въвеждане на новия образец.

Така пакетът от промени обхваща не само собствениците на най-мощните автомобили, но и производителите и търговците на алкохол, както и бизнеса с енергийни и други акцизни продукти.