Оптимизират контрола над акцизните стоки
София. Оптимизират начина, по който се осъществява контролът над акцизните стоки. Това става с новата наредба на Министерството на финансите за контро...
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София. Оптимизират начина, по който се осъществява контролът над акцизните стоки. Това става с новата наредба на Министерството на финансите за контро...
Подготвят нова структура на Агенция "Митници"
София. На територията на София беше проведена специализирана съвместна операция на Агенция „Митници", Главна дирекция „Национална полиция", СДВР, Спец...
Русе. Заклет нарушител на акцизното законодателство е заловен за 5-и пореден път в рамките на последните три години с нелегални цигари без бандерол и...