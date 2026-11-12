Не се карайте и не започвайте важни начинания. Тайната на 12 ноември

Има дни, в които според народните поверия дори една невнимателно изречена дума може да донесе неприятности за дълго време. Такъв е 12 ноември, когато старите вярвания предупреждават да избягваме кавгите, тежката работа и започването на важни начинания. Православната църква обаче свързва датата с една от най-светлите истории за човешката доброта - тази на свети Йоан Милостиви, който раздал богатството си и посветил живота си на бедните. Денят е свързан и с любопитни поличби, по които предците ни се опитвали да отгатнат каква зима предстои.

Светецът, който нарекъл бедните свои господари

На 12 ноември Българската православна църква почита свети Йоан Милостиви, патриарх Александрийски. Той живял през VI и VII век и останал в историята със своята необикновена щедрост, скромност и грижа за хората в беда.

Роден бил на остров Кипър в заможно семейство. Баща му Епифаний бил високопоставен управник, а Йоан получил добро образование и възпитание. Като млад създал семейство и имал деца, но след смъртта на близките си избрал да посвети живота си на Бога и на нуждаещите се.

Според църковното предание още на 15-годишна възраст той преживял необикновен сън. Видял красива девойка с маслинов венец на главата, която му обещала голяма награда, ако й служи вярно.

Младежът разбрал, че девойката олицетворява милосърдието. Оттогава решил да помага на страдащите, да прощава обидите и да не отказва подкрепа на хората в нужда.

Около 606 г. Йоан станал патриарх на Александрия, един от най-големите и богати градове в тогавашния свят. Именно там извършил делата, заради които получил прозвището Милостиви.

Седем хиляди бедни получавали храна всеки ден

Една от най-любопитните истории в житието на свети Йоан е свързана с първите му действия като патриарх. Скоро след встъпването си в длъжност той повикал църковните служители и им наредил да обиколят града, за да съставят списък на всички негови господари.

Духовниците останали изумени. Те не разбирали как патриархът на Александрия може да има господари и поискали обяснение.

Йоан им отговорил, че неговите господари са бедните и сиромасите, защото чрез помощта за тях човек може да заслужи Божията милост.

По негова заповед били преброени около 7000 нуждаещи се жители на града. Патриархът организирал всекидневното им изхранване и използвал църковните средства, за да облекчава страданията им.

Той помагал и на болните, подкрепял сираци и вдовици, грижел се за хора, останали без дом, и давал средства за откупуване на пленници.

Според житието му Йоан смятал за изгубен всеки ден, в който не успеел да направи добро на някого.

Два дни седмично приемал лично всеки нуждаещ се

Свети Йоан Милостиви не се ограничавал само с раздаването на средства. Той искал лично да изслушва хората, които търсят помощ, и да разбира техните проблеми.

Заради многобройните си задължения определил два дни седмично - сряда и петък, когато всеки можел да разговаря с него.

Патриархът сядал край входа на храма и приемал посетителите, без да прави разлика между бедни и богати. Изслушвал молбите им и се стремял да помогне според възможностите си.

Когато неговите помощници се усъмнили дали трябва да дават милостиня на всички, включително на хората, които изглеждали добре облечени, той настоял нуждаещите се да не бъдат отпращани заради външния им вид.

По време на персийското нашествие в Близкия изток свети Йоан изпращал помощи на пострадалите християни и подкрепял бежанците.

След като персийските войски достигнали Египет, патриархът напуснал Александрия и се отправил към Кипър. Починал в град Аматунт, без да успее да се завърне в Александрия.

Според църковното предание в края на живота си той не притежавал почти нищо, защото бил раздал богатството си на бедните.

Три забрани, които старите поверия свързват с празника

Наред с почитта към свети Йоан Милостиви в народните календари се срещат и предупреждения за 12 ноември. Те са свързани с отношенията между хората, труда и започването на нови начинания.

Първото поверие забранява кавгите и обидите. Вярвало се, че разправия, започнала на този ден, може да продължи дълго и да остави тежки последици в отношенията между близки хора.

Затова се препоръчвало споровете да се решават спокойно, а старите обиди да бъдат забравени. Денят трябвало да премине без гняв, груби думи и ненужни конфликти.

Втората забрана е свързана с тежкия физически труд. Според поверието човек, който се захване с прекалено изтощителна работа на 12 ноември, може да остане без сили, а усилията му да не донесат желания резултат.

Третото предупреждение засяга започването на нови начинания. Старото вярване гласи, че важните дела, започнати на тази дата, могат да се сблъскат с неочаквани препятствия и да не постигнат очаквания успех.

Пет поличби разкриват каква ще бъде зимата

В някои народни календари 12 ноември се свързва с името Предзимник. То обозначава прехода между последните есенни дни и настъпването на зимните студове.

В миналото хората внимателно наблюдавали небето, вятъра и сутрешните мъгли, защото вярвали, че природата подсказва какво време предстои.

Ако денят е топъл и сравнително слънчев, според поверието зимата ще бъде мека, без продължителни големи студове.

Ако сутринта има гъста мъгла, това се приема като знак за предстоящо затопляне. Смятало се, че мъглата предвещава по-приятно време през следващите дни.

Ако на 12 ноември падне слана, народното вярване обещава зима с чести затопляния и размразявания, а не с непрекъснат мраз.

Особено внимание се обръщало и на вятъра. Ако той е силен и поривист, хората очаквали ветровита зима, която ще донесе допълнителни изпитания за стопаните и техните животни.

Петата поличба можела да бъде наблюдавана едва вечерта. Ако небето е ясно и звездите светят особено ярко, това се приемало като предупреждение за приближаващо застудяване.

Какво е добре да направим на 12 ноември

Църковният празник на свети Йоан Милостиви е свързан преди всичко с добротата, прошката и грижата за хората, които се нуждаят от подкрепа.

Вярващите могат да посетят храм, да запалят свещ за здраве и да отправят молитва за своите близки. Особено подходящо според духовното послание на празника е да се помогне на самотен, болен или изпаднал в затруднение човек.

Добър жест е даряването на храна, дрехи или средства за благотворителност. Именно с подобни дела свети Йоан Милостиви е останал в паметта на християните през вековете.

Празникът насърчава и помирението между хората. Вместо кавги и разправии вярващите се призовават да проявяват търпение, разбиране и готовност да простят.

Кои други светци почитаме на 12 ноември

Освен свети Йоан Милостиви православната църква почита още преподобни Нил Постник, преподобни Нил Мироточиви Атонски и свети пророк Ахия.

Преподобни Нил Постник живял през IV-V век и бил известен със своя строг подвижнически живот. Според църковното предание той оставил високото си обществено положение, за да се отдаде на молитва и духовни занимания, а неговите съчинения оказали влияние върху християнската монашеска традиция.

Преподобни Нил Мироточиви бил монах от Света гора. Той останал известен със своя аскетичен живот и с преданията за чудеса, свързани с неговите мощи.

Свети пророк Ахия е старозаветен пророк, споменат в Третата книга Царства. Той предсказал разделянето на царството след управлението на Соломон и възкачването на Йеровоам над северните израилеви племена.