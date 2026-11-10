Трима светци и една стара забрана. Какво вещае 10 ноември

Не давайте пари назаем, пазете се от кавги и погледнете през прозореца още сутринта. Според старите народни поверия 10 ноември е особен ден, в който някои постъпки могат да донесат загуби, а времето подсказва каква зима ни очаква. Православната църква почита трима от първите Христови апостоли - Ераст, Олимп и Родион, както и преподобни Арсений Кападокийски, известен като чудотворец и лечител. В народните календари денят е свързан и с Предзимието - времето, когато природата се подготвя за дългия зимен покой.

Трима апостоли, които останали верни на Христос

На 10 ноември Българската православна църква почита светите апостоли Ераст, Олимп и Родион. Те са сред седемдесетте апостоли, изпратени да разпространяват християнската вяра, и са живели през първия век след Христа.

Свети Ераст бил един от сътрудниците на апостол Павел. Името му се споменава в Новия завет, а според църковното предание той по-късно станал епископ и посветил живота си на проповядването на християнството.

Свети Олимп и свети Родион били свързани с апостол Петър и християнската общност в Рим. Те живели по времето на император Нерон, когато последователите на Христос били подложени на жестоки гонения.

Според църковното предание двамата загинали мъченически в Рим, като останали верни на убежденията си до последния миг.

Заедно с тях се почитат и други от седемдесетте апостоли - Сосипатър, Кварт и Тертий, чиито имена също са свързани с първите християнски общности.

Чудотворецът, който лекувал и християни, и мюсюлмани

На същата дата църквата отдава почит и на преподобни Арсений Кападокийски. Роден около 1840 г. в малоазийската област Кападокия, той останал в паметта на вярващите със своята доброта, молитви и необикновена грижа за болните.

Според житието му при него търсели помощ както християни, така и мюсюлмани. Хората вярвали, че молитвите му носят изцеление, а самият той никога не правел разлика между нуждаещите се.

Свети Арсений бил и духовен наставник на бъдещия голям православен подвижник Паисий Светогорец, когото кръстил като дете.

През 1924 г. Арсений напуснал родното си място заедно с преселващите се християни и поел към Гърция. Починал на 10 ноември същата година на остров Корфу.

Защо не бива да даваме пари назаем

Народните поверия за 10 ноември съдържат няколко любопитни предупреждения, свързани с благополучието на дома.

Едно от най-разпространените гласи, че на този ден не е добре да се дават пари или ценни вещи назаем. Според поверието заетото може да не бъде върнато, а заедно с него от къщата да си отиде и част от семейния късмет.

Друга стара забрана е свързана с кавгите. Вярвало се, че разправия, започнала на 10 ноември, може да прерасне в продължителна вражда и да донесе неприятности на цялото семейство.

Затова народната традиция препоръчва денят да премине спокойно, без обиди, лоши думи и ненужни конфликти.

Съществува и поверие, че не бива да се започва тежка домакинска работа. Вместо това хората се насърчавали да отделят повече време за молитва, размисъл и близките си.

Тези забрани са част от народните вярвания, а не от задължителните църковни правила.

Четири поличби разкриват каква ще бъде зимата

В народния календар 10 ноември се свързва с Предзимието - преходния период между късната есен и настъпването на същинските зимни студове.

Старите хора наблюдавали внимателно времето, защото вярвали, че природата именно тогава издава какво предстои:

Ако 10 ноември е топъл и слънчев, поверието обещава мека зима, без продължителни големи студове.

Ако сутринта е облачна, това се приема като знак за снежна зима с обилни валежи.

Ако по дърветата има слана, според народното вярване предстои студена и сравнително суха зима.

А ако на 10 ноември падне първият сняг, старото предание предвещава ранно настъпване на пролетта.

Какво е добре да направим на празника

Според църковната традиция денят е подходящ за молитва, посещение на храм и почит към светците, които са разпространявали християнството.

Народните вярвания поставят особено значение върху добрите отношения между членовете на семейството. Смята се, че домът трябва да посрещне зимата със спокойствие, разбирателство и благополучие.

Вярващите могат да запалят свещ за здраве на близките си и да се помолят за закрила през студените месеци.

На 10 ноември няма широко разпространен имен ден в българския календар. Следващият голям църковен празник е на 11 ноември, когато се почита свети великомъченик Мина, смятан за покровител на семейството и дома.