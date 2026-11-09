Почитаме необикновен светец, който дарява надежда

На 9 ноември Православната църква почита един от най-обичаните светци – Нектарий, епископ Егински, чудотворец. Наричат го небесен закрилник на болните и страдащите, а името му се свързва с многобройни свидетелства за изцеления, включително на хора, поразени от тежки и нелечими заболявания. Животът му е изпълнен с изпитания, несправедливост и унижения, но и с необикновена сила на духа, смирение и прошка. Той остава пример за човек, който не отвръща на злото със зло и не губи вярата си дори когато е изоставен от всички.

Кой е свети Нектарий – от бедното тракийско семейство до епископския сан

Свети Нектарий е роден на 1 октомври 1846 г. в Силиврия, Източна Тракия, в скромно и дълбоко религиозно семейство. Светското му име е Анастасиос Кефалас. Още от малък проявява силна любов към молитвата и църковното учение. Семейството му няма възможност да му осигури добро образование, затова като юноша заминава за Константинопол, където работи, за да се издържа и да продължи да учи.

Животът му преминава през лишения и тежък труд. Той обаче не изоставя мечтата си да посвети себе си на Бога. През 1876 г. приема монашество на остров Хиос с името Лазар, а година по-късно е ръкоположен за дякон и получава името Нектарий.

Продължава образованието си в Атина, а след това заминава за Александрия, Египет, където служи в Александрийската патриаршия. През 1886 г. е ръкоположен за свещеник, а през 1889 г. е възведен в сан митрополит на Пентаполис.

Служението му е белязано от голяма отдаденост. Проповядва Божието слово, грижи се за бедните, насърчава образованието на бъдещите духовници и се отличава с изключителна скромност. Въпреки високия си сан не търси богатство, власт или почести.

Клеветите, които не успяват да сломят светеца

Колкото повече хората го обичат и уважават, толкова повече завистници се появяват около него. В църковните среди се разпространяват обвинения и клевети, които в крайна сметка довеждат до отстраняването му от служение в Александрия през 1890 г.

Нектарий е принуден да напусне Египет и се завръща в Гърция без средства и без сигурно място, където да продължи служението си. Несправедливостта го наранява дълбоко, но той не се опитва да отмъщава на хората, които са го оклеветили.

Вместо това избира пътя на прошката.

По-късно получава възможност да преподава и да проповядва в Гърция. През 1894 г. става директор на богословското училище „Ризари“ в Атина. Там печели уважението на учениците и духовниците със знанията, нравствеността и личния си пример.

Около него се събират хора, които търсят духовен съвет и утеха. Именно през този период започват да се разпространяват свидетелства за неговата прозорливост и за чудотворната помощ, която вярващите получават след молитвите му.

Манастирът на остров Егина – мястото на чудесата

Една от най-важните стъпки в живота на свети Нектарий е създаването на женския манастир „Света Троица“ на гръцкия остров Егина.

През 1904 г. започва изграждането на обителта с помощта на жени, които желаят да посветят живота си на монашеството. През 1908 г. светецът напуска директорския пост в Атина и се установява на острова, за да се грижи за манастира и неговите обитателки.

Там води изключително скромен живот. Участва в строителните работи, обработва градината, помага на монахините и приема хора, които търсят съвет и подкрепа. Не се смята за по-висш от останалите и не се отказва от нито една работа, която може да бъде полезна за общността.

Според църковните предания молитвите му помагат на болни хора, а островът е избавен от суша благодарение на неговото застъпничество. Разказва се и за случаи на изцеления и освобождаване на страдащи от тежки духовни изпитания.

Свети Нектарий умира на 8 ноември 1920 г. в болница в Атина след тежко заболяване. Почитта към него обаче не изчезва със смъртта му. Напротив – започват да се разпространяват многобройни свидетелства за чудеса, свързани с неговите мощи и молитвено застъпничество.

На 20 април 1961 г. Вселенската патриаршия официално го канонизира за светец. Паметта му се отбелязва на 9 ноември.

Защо го наричат чудотворец и кого закриля?

Свети Нектарий е особено почитан от хората, които страдат от тежки заболявания. Името му е свързано с многобройни свидетелства за изцеления, като особено широко е разпространена почитта към него сред болните от рак и техните близки.

Вярващите се обръщат към него с молитва за здраве, сила в изпитанията, утеха и надежда. Той е смятан за застъпник пред Бога на хората, които преминават през тежки болести, физическа болка и отчаяние.

Закрилата му се търси и от онези, които са станали жертва на клевети, несправедливост и предателство. Собственият му живот е доказателство, че човек може да запази достойнството си дори когато е унижаван и отхвърлян.

Светецът е особено почитан на остров Егина, където е смятан за небесен покровител. Манастирът „Света Троица“, в който се пазят мощите му, се е превърнал в едно от най-известните места за поклонение в Гърция.

И до днес поклонници от различни страни посещават обителта, за да се помолят пред мощите му. Мнозина носят със себе си снимки и имена на болни близки, записани на листчета, които оставят и за които отправят молитви.

Какви са традициите и обичаите на 9 ноември?

Денят на свети Нектарий е повод за молитва, смирение и милосърдие. В православните храмове се отслужват богослужения в чест на чудотвореца, а вярващите палят свещи и отправят молитви за здраве на себе си и своите близки.

Особено важно е на този ден да се помолим за хората, които се борят с тежки заболявания. В православната традиция молитвата към светеца е молба за неговото застъпничество пред Бога, а не обещание за непременно телесно изцеление.

Добра християнска традиция е да се помогне на болен, възрастен или самотен човек, да се посети нуждаещ се или да се направи дарение за човек в беда. Това е в духа на живота на свети Нектарий, който посвещава дните си на служение и грижа за другите.

На остров Егина празникът се отбелязва особено тържествено. В манастира „Света Троица“ се събират поклонници, за да почетат светеца и да се поклонят пред светите му мощи.

В България няма широко разпространени специфични народни обреди, свързани с този ден. Основният смисъл на честването остава църковният – молитва, вяра и милосърдие.

Какво не трябва да се прави на този ден?

За 9 ноември няма установени специални църковни забрани или задължителни ограничения за домакинската работа. В православната традиция обаче денят на светеца е повод човек да се въздържа от злословие, клевети, завист, гняв и разпри.

Особено неподходящо е да се причинява съзнателно зло на другите или да се отказва помощ на човек в нужда. Това е и един от най-силните уроци в живота на свети Нектарий – той самият преживява тежки клевети, но не отговаря на тях с омраза и отмъщение.

Не бива да се забравя и че народните суеверия не са църковни правила. Най-важното на този ден не е човек да се страхува от забрани, а да намери време за молитва, добрина и прошка.

Другите светци, почитани на 9 ноември

Освен свети Нектарий, на 9 ноември Православната църква почита и светите мъченици Онисифор и Порфирий. Те пострадали за християнската си вяра по време на гоненията при римския император Диоклециан през III век. Понесли жестоки мъчения и приели мъченическа смърт, но не се отрекли от Христос.

На същия ден се почита и преподобна Матрона, живяла през V век. Тя избрала монашеския живот и се прославила със своето благочестие, духовна сила и дар на изцеление. Църквата възпоменава и преподобна Теоктиста, която след нападение над манастира ѝ успяла да избяга и прекарала десетилетия в уединение и молитва на остров Парос.

Кой празнува имен ден на 9 ноември?

На 9 ноември имен ден празнуват мъжете с имената Онисифор и Порфирий, в чест на светите мъченици, които Църквата почита на тази дата.

На този ден всички вярващи могат да отправят молитва към свети Нектарий Егински – чудотвореца, чийто живот напомня, че дори в най-тежките изпитания човек не бива да губи надеждата, вярата и милосърдието си.