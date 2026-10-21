Почитаме покровителя на селата, пред когото се прекланял цар Калоян

На 21 октомври православната църква почита двама велики мъже на духа – Преп. Иларион Велики, един от първите пустинници на християнския Изток, и Св. Иларион, епископ Мъгленски – български светия, чието име е вплетено в историята на Второто българско царство.

Преподобни Иларион Велики е ученик на св. Антоний Велики и един от основателите на монашеския живот. Роден в Палестина, той напуска света още като младеж и се отдава на суров пост, молитва и безмълвие. Животът му е низ от чудеса – изцелявал болни, прогонвал нечисти духове, спирал суши и бедствия. Хората го търсели като последна надежда, а той приемал всеки с кротост и любов. Затова Църквата го нарича „баща на пустинята“ и го почита като образец на духовна сила.

Св. Иларион Мъгленски е наш, български светия – човек на знанието, строг монах и мъдър игумен, който по-късно става епископ на Мъглен. Времето му е белязано от борба с ересите, които разкъсвали християнските общности. Иларион не се страхувал да застане срещу заблудата – проповядвал, учел, изобличавал, но винаги с цел да върне хората към истината. Животът му бил толкова чист, че след смъртта му мощите се оказали нетленни и чудотворни. Цар Калоян ги пренася тържествено в Търново – знак на почит към светията и признание за духовната му сила. По-късно мощите са преместени в Цариград, а следите им се губят. Но почитта към светеца остава жива.

Чудесата и почитта към светеца

За Св. Иларион Мъгленски народът разказва, че лекувал тежки болести, връщал надежда на отчаяни хора и помагал на цели села да се избавят от бедствия. Нетленните му мощи били извор на изцеление – мнозина свидетелствали за чудеса, случили се след молитва пред тях. Затова и цар Калоян ги пренася в столицата – като духовен щит за държавата.

Преп. Иларион Велики е известен с чудеса още приживе – изцелявал парализирани, освобождавал обладани, спирал нашествия от скакалци, помагал на хората да намерят мир в душите си. Той е символ на силата на молитвата и на победата на духа над страха.

Поверия, традиции и обичаи на деня

Денят на св. Иларион е свързан с вярата, че светците пазят дома от заблуди, болести и лоши влияния. В народната традиция това е време за пречистване – духовно и домашно. Старите хора казват, че „Иларион отваря очите“ – ден, в който човек трябва да се вгледа в себе си, да прецени пътя си и да изгони всичко нечисто от мислите си.

Жените палят свещ за здраве и за защита на дома. В някои райони се прави леко кадене с билки – за прогонване на болести и лоши сили. Смята се, че молитвата в този ден има особена сила, защото светецът помага на хората да намерят яснота и спокойствие.

Забрани, които се спазват днес

Традицията предупреждава да не се започват важни дела, които изискват риск или големи решения – денят е за вътрешно пречистване, не за външни промени.

Не се изричат тежки думи и не се влиза в спорове – вярва се, че светецът не търпи раздори и че всяка лоша дума се връща към този, който я е изрекъл.

Не се работи с огън – в памет на чудото с нетленните мощи и като знак на уважение към светеца.

Не се изхвърля хляб или храна – денят е благословен и всичко трябва да се пази с уважение.

Кой празнува имен ден

Имен ден днес празнуват чудни имена - Иларион, Илария, Лариса, Илар, Илариян.